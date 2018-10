In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Himmelried entstand im September ein Brand. Dabei kam ein Bewohner ums Leben und konnte nur noch tot geborgen werden. Ermittlungen der Kantonspolizei Solothurn haben nun ergeben, dass der Brand durch unvorsichtigen Umgang mit Raucherwaren ausgelöst wurde, schreibt die Kapo. In der Folge geriet ein Möbelstück in Brand und es bildete sich eine starke Rauchentwicklung. (kps)

Das sind die aktuellen Polizeibilder