Wie bezahlen die Frauen solche Beträge; nun, da der Orden keine Schwestern im erwerbstätigen Alter mehr hat in Mariastein? Und schliesslich der Blick in die Zukunft: Wie lange werden die Franziskanerinnen die Niederlassung im Kurhaus Kreuz noch halten können?

Im Mutterhaus in Erlenbad wird die Anfrage ungnädig aufgenommen. Die Provinzoberin, Schwester Rita Eble, stellt sich auf den Standpunkt, dass diese Fragen die Öffentlichkeit nichts angehen. «Das einzige, was Sie schreiben dürfen, ist, dass wir den Schwestern im Kurhaus Kreuz in Mariastein einen guten Lebensabend ermöglichen, in Ruhe und ohne finanzielle Sorgen.» Ausserdem: «Es ist nicht geplant, die Schwestern da wegzuholen.»

Was die Pflege angeht, so geschehe diese innerhalb der Gemeinschaft. Unterstützung erhalten die betagten Franziskanerinnen für diese Aufgabe von jungen Schwestern aus der indischen Provinz des Ordens, die im Pensionsbetrieb des Kurhauses arbeiten.

In der Höhe der Wohnkosten sieht die Oberin keinen Grund zur Aufregung: «Wenn ich die Kosten mit denen hier im Mutterhaus vergleiche, dann fallen sie nicht aus dem Rahmen.» Was die Bezahlung angeht, gibt sie schliesslich doch Auskunft: «Während unseres gesamten Berufslebens haben wir finanziell für unseren Lebensabend vorgesorgt. Das gilt hier im Mutterhaus genauso wie in Mariastein. Diese Vorsorgegelder werden zur Deckung aller laufenden Kosten verwendet.» Das heisst, dass die Schwestern, die ihr Berufsleben in Mariastein verbracht haben (die meisten im Gesundheits- oder Bildungsbereich), den Löwenanteil ihrer AHV und Pensionskassengelder für die Miete aufwenden.

Zur Zukunft der Niederlassung im Kurhaus Kreuz legt Schwester Rita sich nicht fest: «Angesichts des Alters der Schwestern – manche sind über 90 – kann unsere Präsenz in Mariastein zeitlich nicht definiert werden. Das kann morgen aufhören, in zwei Jahren, vielleicht in fünf Jahren, das lässt sich einfach nicht vorhersagen.»

Gleich «morgen» wird die Geschichte der Erlenbader Franziskanerinnen in Mariastein noch nicht enden. Denn die Kündigungsfrist des Mietvertrags beträgt sechs Monate. Und Anfang November befand sich der Mietvertrag in ungekündigtem Zustand, wie von der Vermieterin bestätigt wird.