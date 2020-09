Nach langem Hin und Her: Der Standort des neuen Werkhofes steht fest

Gemeindepräsident Daniel Baumann war am Ende sichtlich erleichtert. Der von der ausserordentlichen Gemeindeversammlung mit einem überwältigen Mehr bestätigte Standort am Zacherweg bedeute «einen Meilenstein» für Nuglar-St.Pantaleon, der Solothurner Gemeinde an der Grenze zu Liestal.

Die Bedeutung des Entscheids zeigte sich schon an der Anzahl stimmberechtigter Personen im Militärgebäude Orismühle. Fast zehn Prozent der knapp 1500 Einwohnerinnen und Einwohner nahmen an der Versammlung teil, nur zwölf von ihnen stimmten gegen den Investitionskredit von 290'000 Franken.

Dem nun gefassten Standortentscheid ging ein jahrelanges Hin und Her voraus. Der vom Gemeinderat zuerst favorisierte Standort am Säuler am Ortseingang geriet in die Kritik. Eine Interessensgemeinschaft sammelte dagegen 400 Unterschriften. Daraufhin rief der Gemeinderat eine Begleitgruppe ins Leben, die drei Standorte ins Auge fasste, wovon sich das Areal am Zacherweg als optimale Kompromisslösung herauskristallisierte.