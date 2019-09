Im Solothurnischen Leimental liegen, eingebettet in Baselbieter Ortschaften, fünf Solothurner Gemeinden. Eine Landstrasse verbindet sie. Am Wegesrand leuchten Felder und Wiesen an diesem Herbsttag fast schon kitschig grün und golden. Auch im Dorf Metzerlen-Mariastein scheint die Idylle perfekt: Die Kirchenglocken bimmeln, Schulkinder sind auf dem Heimweg, viele an der Hand von Eltern oder Grosseltern. Die Gemeinde hat ein eigenes Fasnachtskomitee, einen Kirchenchor, einen Turnverein. Und den bekannten Wallfahrtsort Mariastein.

Kapelle und Kloster locken regelmässig Besucher an. Viele Pilger – viel Verkehr. Auch, weil Mariastein auf der Auto- und Töffroute «Grand Tour» von Arlesheim nach Neuchâtel liegt. Und genau das vermag die Idylle in der 1000 Seelen-Gemeinde manchmal zu trüben: Strassenlärm.

Kanton will keine weiteren Lärmschutzmassnahmen

Lärmempfinden sei etwas Subjektives, erklärt Daniel Renz. Die einen stören sich über den einen lauten Töff am Wochenende, die anderen beklagen sich auch über permanenten Strassenlärm nicht. Renz ist Gemeinderat in Metzerlen - schwarze Hose und weisses Hemd, 48 und ledig, in Metzerlen aufgewachsen, ein paar Jahre anderswo gewohnt und gearbeitet, dann wieder zugezogen. «An Wochentagen ist es sehr ruhig hier. An Wochenenden ist aber mehr los – und wenn an einem schönen Tag eine richtige Rennmaschine durchbrettert, hört man das im ganzen Dorf», sagt Renz, der selbst Töff fährt. Ihn persönlich störe das zwar nicht. «Es gibt aber genügend Leute, die sich beschweren – so dass wir die Sache ernst nehmen müssen.»

Beschwert haben sich rund 50 Einwohner. Denn: Der Kanton hat ein Lärmschutzprojekt - wie er es in verschiedenen Dörfern zur Umsetzung der Lärmschutzverordnung des Bundes macht – durchgeführt. Der Gemeinde dürfte es hierbei ähnlich ergangen sein, wie anderen Dörfern: Der Lärm stört zwar einige und an manchen Tagen besonders – im Schnitt mit den ruhigeren Wochentagen berechnet werden aber keine Alarmwerte überschritten. Und in den Fällen, wo tiefere Grenzwerte überschritten werden, wären bauliche Massnahmen nicht verhältnismässig. Zu einer Lärmsanierung ist also niemand verpflichtet.

So hiess es im Falle von Metzerlen-Mariastein von Seiten Kanton, man habe 2011 bereits einen Flüsterbelag eingebaut, der wirkt auch heute noch. Für 15 vom Lärm teils betroffene Gebäude wurden sogenannte Erleichterungen gesprochen. Das heisst, hier werden teils zwar Grenzwerte überschritten, Massnahmen würden aber nicht rentieren und werden deshalb auch nicht angeordnet.

Die erwähnten 50 Einwohner von Metzerlen-Mariastein waren damit nicht einverstanden und forderten genaue Messungen, Lärmschutzwände und teilweise Motorradverbote. Die meisten Einsprecher wohnen in der Nähe eines Lärm-Hotspots: Die Challstrasse. Diese schlängelt sich durchs Dorf, verbindet die Solothurner mit einer Baselbieter Gemeinde. Das bedeutet, vor Ortsausfahrt wird aufs Gas gedrückt, oder bei der Einfahrt nicht unbedingt rechtzeitig abgebremst. Das kann für Anwohner störend sein – reicht aber im Schnitt nicht für eine Lärmschutzwand oder eine Tempo-30-Zone.

So wurden die Beschwerden der Bewohner abgewiesen, die Gemeinde nahm sich wieder des Themas an. Ganz zufällig, beim Austausch mit dem Bundesamt für Umwelt, kam man so auf ein Pilotprojekt. Und in Metzerlen-Mariastein wurde der schweizweit erste Lärm-Radar mit Display aufgestellt.