Lenkerin verliert Kontrolle über Fahrzeug und kommt von der Strasse ab — sie wird im Auto eingeklemmt

Am Dienstag, kurz vor 6.30 Uhr, war eine Automobilistin auf der Fehrenstrasse von Fehren herkommend in Richtung Breitenbach unterwegs, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. In einer Linkskurve im Bereich des «Fehrenwäldli» verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Strasse ab und rutschte die angrenzende Böschung hinunter.

Dabei kippte das Auto auf die rechte Fahrzeugseite. Die 55-jährige Lenkerin wurde im Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Breitenbach befreit werden. Eine Ambulanz brachte die Frau danach in ein Spital. Für die Fahrzeugbergung wurde ein Abschleppdienst aufgeboten, so die Polizei weiter. (pks)