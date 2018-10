Auf dem Boden der Zeltner Destillerie in Dornach stehen viele grosse blaue Fässer mit vergorenen Früchten. Alle paar Minuten karrt Antonio Esposito ein neues durch den Raum und stellt es zu den anderen. Dank des prächtigen Wetters in den vergangenen Monaten hat der 31-jährige Brenner derzeit alle Hände voll zu tun. Aus der ganzen Region bringen Obstbaumbesitzer ihre Früchte ins Schwarzbubenland.

Wie in der restlichen Schweiz ist auch im Raum Basel die Obsternte in diesem Jahr reichhaltig ausgefallen. Tafelzwetschgen gibt es landesweit sogar so viele wie noch nie zuvor. «Für unseren Kanton liegen zwar noch keine Zahlen vor, aber nach dem desaströsen letzten Jahr ist der hohe Ertrag sehr erfreulich», sagt Ernst Lüthi, Präsident des Baselbieter Obstverbands. Um die Ausfälle von vergangenem Jahr zu kompensieren, reiche es jedoch bei weitem nicht aus.