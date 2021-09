Kleinlützel Selbstunfall eines Motorradfahrers nach Provokationen mit PKW-Lenker – Polizei sucht Zeugen Am Freitagnachmittag fuhr ein Motorrad- und ein/e Autolenker/in von Frankreich in Richtung Kleinlützel. Dabei soll es zu gegenseitigen Provokationen gekommen sein, wodurch der Lenker die Herrschaft über sein Motorrad verlor, stürzte und sich verletzte. Die Polizei sucht Zeugen.

Vor dem Unfall soll es zu gegenseitigen Provokationen gekommen sein. Kapo SO

Am Dienstagnachmittag, kurz vor 14.30 Uhr, ging bei der kantonalen Alarmzentrale die Meldung von einem Selbstunfall auf der Laufenstrasse in Kleinlützel ein. Dabei verletzte sich der Lenker des Motorrades und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Spital transportiert.

Die beiden Verkehrsteilnehmer fuhren vorgängig von Frankreich in Richtung Kleinlützel. Dabei soll es zu gegenseitigen Provokationen gekommen sein. Dies führte schlussendlich dazu, dass der Lenker des Motorrades die Herrschaft über sein Motorrad verlor.

Die Autolenkerin / der Autolenker, in einem weissen Skoda, fuhr weiter, ohne sich um den verletzten Lenker zu kümmern. Im Einsatz stand eine Patrouille der Polizei Kanton Solothurn, eine Patrouille der Polizei Basel-Landschaft, mehrere Patrouillen des Grenzwachtkorps, der Rettungsdienst sowie ein Abschleppunternehmen.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder zur gesuchten Fahrzeuglenkerin / zum gesuchten Fahrzeuglenker machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Breitenbach zu melden, Telefon 061 785 77 01.