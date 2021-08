Feuerwehreinsatz Leerstehendes Haus in Niederbipp brennt komplett nieder Am Sonntagnachmittag ist in Niederbipp ein unbewohntes Haus in Brand geraten und niedergebrannt. Verletzt wurde niemand. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Haus in Niederbipp steht in Flammen. Tele M1

Am Sonntagnachmittag brannte in Niederbipp ein leerstehendes Haus. Der Brand wurde der Kantonspolizei Bern kurz vor 16:30 Uhr gemeldet. Als die Das Haus an der Unteren Dürrmühlestrasse in Niederbipp stand bereits unter Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf. Die rund 86 Angehörigen der Feuerwehren Bipp, Aare, Jurasüdfuss und Langenthal konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf die umliegenden Gebäude verhindern. Obwohl das Feuer gelöscht wurde, brannte das Gebäude komplett nieder.

Ersten Abklärungen zufolge war das Haus unbewohnt, wie die Kapo Bern mitteilt. Verletzte gab es keine. Die Bewohner und Bewohnerinnen der benachbarten Gebäude wurden evakuiert und konnten nach dem Einsatz in ihre Häuser zurückkehren. Die Untere Dürrmühlestrasse wurde während des Einsatzes gesperrt. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde eine Brandwache gestellt.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.