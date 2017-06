Eingebüsst haben dafür vor allem CVP und FDP. Beide haben zehn Sitze weniger als 2009. Doch sie sind noch immer tonangebend im Schwarzbubenland. Gut 25 Prozent aller Sitze in den Gemeinderäten werden von der CVP besetzt, der Sitzanteil der FDP liegt bei 35 Prozent. Aber es zeigt sich, dass die SVP 25 Jahre nach der Gründung der Kantonalpartei auch hier langsam, aber sicher Fuss fassen kann. Schon bei den Kantonsratswahlen im März konnte die SVP zulegen. Auch wenn sie aufgrund einer Listenverbindung zwischen den Grünen und der SP weiterhin nur mit zwei Schwarzbuben im Kantonsparlament vertreten ist. Mit 20 Prozent war die SVP die drittstärkste Partei in der Amtei, hinter der CVP und der FDP.

Stärker geworden sind auch die Unabhängigen und kleineren Gemeindeparteien. Noch 2009 waren gut 12 Prozent aller Gemeinderatssitze nicht in den Händen von CVP, FDP, SVP, SP und Grünen. In Zukunft werden es fast ein Viertel aller Sitze sein: also eine Entwicklung weg von den etablierten Parteien hin zu unabhängigen Kandidatinnen und Kandidaten.

Wobei die Grünen in Metzerlen-Mariastein ihren einzigen Gemeinderatssitz verloren haben und nur noch auf Daniel Urech zählen können, der in Dornach für die Freien Wähler amtet. Aber auch die SP musste bei den Gemeinderatswahlen Federn lassen: Sie hat noch 12 Sitze erobern können, was einem leichten Rückgang seit den Wahlen von 2009 gleichkommt. (pf)