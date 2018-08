Bisher konnten Besucherinnen und Besucher im Sikypark vor allem Erdmännchen und Co. sowie die Pumas beobachten. Am Samstag und Sonntag ist es nun so weit: Der Zoo feiert seine offizielle Eröffnung inklusive neugebauten Raubtieranlagen mit den Tigern und Löwen aus dem Raubtierpark Subingen. Nach dem Umzug der letzten beiden Tiger vor mehr als einer Woche sind nun alle Raubkatzen in Crémines eingetroffen und leben sich seither gut ein, schreiben die Verantwortlichen.

13 intensive Monate, unzählige Arbeitsstunden und das Engagement des Zooteams und vieler Unterstützer waren nötig, um die Gebäude der ehemaligen Siky Ranch zu sanieren sowie neue Anlagen mit viel Platz und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Tiere zu errichten. Wie diese genau aussehen, davon können sich die Zoobesucher am Wochenende selbst ein Bild machen. Zudem erwartet sie ein abwechslungsreiches Programm, bei dem sie die Tiere aus unmittelbarer Nähe erleben können.