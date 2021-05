Bärschwil Lenkerin verletzt: Mit Holz beladener Lastwagen überschlägt sich bei Selbstunfall Bei Bärschwil geriet am Donnerstag ein Lastwagen von der Strasse ab und überschlug sich. Die Lenkerin wurde in ein Spital gebracht.

Die Unfallstelle im Wald bei Bärschwil. Kapo Solothurn

Am Donnerstagmorgen, 27. Mai gegen 11 Uhr, fuhr die Lenkerin eines mit Rundholz beladenen Sattelmotorfahrzeugs auf dem Teufelsgrabenweg in Bärschwil in Richtung Riesetenweg. Vor dem Einmünden in den Riesetenweg musste sie wegen einem talwärts fahrenden Autos anhalten.

Weil sich das Sattelmotorfahrzeug aber offenbar sehr nah am rechten Fahrbahnrand befand, hielt der nasse Waldboden dem Gewicht nicht mehr Stand. Dies hatte zur Folge, dass zuerst der Auflieger und schliesslich die ganze Fahrzeugkombination die steile Böschung hinunterrutschten und sich schliesslich überschlugen.

Die Lenkerin konnte das auf dem Dach liegende Zugfahrzeug selbständig verlassen und folglich Hilfe holen. Sie wurde anschliessend zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital gebracht, wie die Kapo Solothurn schreibt. Wegen auslaufendem Diesel standen nebst der Polizei auch Angehörige der Feuerwehren Bärschwil und Breitenbach sowie ein Mitarbeiter vom Amt für Umwelt im Einsatz. (kps)