Die Migros Aare wird auf dem Areal der Papierfabrik Utzenstorf weder ein Einkaufszentrum noch einen Supermarkt bauen. Das hat sie am Dienstagabend an einem Informationsanlass in Utzenstorf bekanntgegeben. Auch Wohnungen will die Migros Aare auf dem von ihr Anfang Jahr gekauften Areal nicht erstellen.