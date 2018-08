Die Chirurgie am Spital Dornach ist neu organisiert worden. Dr. med. Philippe Glauser als Chefarzt und Dr. med. Tom Stierle als Co-Chefarzt haben im August die Leitung der Klinik von PD Dr. med. Peter Vogelbach übernommen, schreibt die soH in einer Medienmitteilung. Dieser wird nach der erfolgten Pensionierung dem Spital Dornach als Senior Consultant im Fachbereich Bariatrie weiterhin zur Verfügung stehen.

Mit der Verteilung der Aufgaben auf zwei Co-Chefärzte wird den heutigen Anforderungen bezüglich Spezialisierungen Rechnung getragen. Auf Bewährtes wie kurze Wege, enge Zusammenarbeit mit den Hausärzten, persönliche Beratung und gute Erreichbarkeit legt die Klinikleitung auch künftig grossen Wert.

Mit der Co-Leitung wird eine breite Abdeckung der Viszeralchirurgie, unfallchirurgischen Versorgung in der Region des Spitals Dornach ermöglicht. Dabei profitieren die Patienten von den ausgezeichneten Ausbildungen der beiden Chefärzte im Bereich der Unfallchirurgie und Viszeralchirurgie.

Die Fachärzte werden mit dem etablierten Netzwerk des Spitals Dornach, bestehend aus Fachpersonen der soH und der Nordwestschweiz, zusammenarbeiten. Abgerundet wird das Angebot durch die vorhandenen Spezialisierungen im Hause, wie zum Beispiel der Gastroenterologie, Urologie, Orthopädie, Onkologie und im Bereich der vollausgebauten Radiologie.

So kann eine umfassende Notfallversorgung rund um die Uhr, an 365 Tagen angeboten werden. Die Geschäftsleitung der soH freut sich, mit Dr. med. Philippe Glauser und Dr. med. Tom Stierle zwei sich fachlich und menschlich ergänzende Persönlichkeiten für die am Juranordfuss etablierte Chirurgie am Spital Dornach gefunden zu haben. Beide sind mit der Region eng verbunden: Philippe Glauser lebt mit seiner Familie in Oberwil, Tom Stierle direkt in Dornach.