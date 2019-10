99 Jahre Leidenschaft für Sauerkraut: Die Produktion 2019 läuft bereits auf Hochtouren

«Es läuft bei uns derzeit ziemlich rund», sagt Andrea Schöni, seit letztem Jahr Geschäftsführerin der als Sauerkrautfabrik bekannten Firma Schöni in Oberbipp. «Wir hatten einen guten Saisonstart Ende September, obwohl dieses Jahr das Kohlgemüse eher etwas spät kam. Dies wegen des eher spärlichen Regens, der erst in den Spätsommerwochen vermehrt einsetzte. Somit wuchsen Chabis, Rotkohl und Randen nicht so schnell.» Dennoch habe man eine gute Ernte dieses Jahr, und mit der Qualität sei man sehr zufrieden.

Im nächsten Jahr wird die Sauerkrautfabrikation der Familie Schöni hundert Jahre alt. «Wir sind in der vierten Generation in diesem Bereich tätig und unsere Produkte faszinieren uns bis heute und regen uns zu Innovationen an», sagt die Geschäftsführerin beim Rundgang durch den Betrieb. 1920 hat Ernst Schöni in Rothrist damit begonnen, in seinem Keller Sauerkraut in seine selbst gemachten Fässer einzulagern und dieses in seiner Umgebung zu verkaufen. 1955 war er dann der Erste, der sich mit seinem Reformsauerkraut der Bioproduktion verschrieben hat. 1985 übernahm der Enkel des Firmengründers, auch mit Namen Erich Schöni, die Firma und baute sie kontinuierlich aus, bis 1995 dessen Sohn Daniel die Leitung übernahm und die Produktepalette nochmals weiter ausbaute.