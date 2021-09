Auffällig viele haben sich in diesem Jahr am Clean-up-Day beteiligt. Zum ersten Mal dabei waren etwa Klassen der 2. Sek 1. Diese hatten von Montag bis Donnerstag eine Berufsfindungswoche. Der Freitag war dem Clean-up-Day gewidmet. Eingeteilt in 19 Gruppen machten sich die rund 80 Schülerinnen und Schüler vom Schulhaus Schützenmatt daran, Abfall entlang der Aare einzusammeln. Da kam so einiges zusammen. Selbst ein Einkaufswagen wurde aufgefunden. «Ihr habt tolle Arbeit geleistet», lobte eine der Lehrerinnen nach getaner Arbeit. Am Samstag gingen Mitarbeitende des McDonald’s Restaurant in Solothurn auf Aufräumtour, gemeinsam mit Gästen und dem FC Solothurn. Sie befreiten die Strassen und Wiesen entlang der Aare und rund um den Bahnhof von herumliegendem Abfall. «Auch wir mögen saubere Strassen, deshalb begegnen wir dem Gesellschaftsphänomen Littering», schreibt McDonalds in einer Medienmitteilung. (fvo)