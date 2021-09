8-jähriges Mädchen ist nach Badeunfall in Biel verstorben

Am Donnerstag, 16. September, hat sich im Hallenbad des Kongresshauses in Biel ein Badeunfall ereignet: Ein Kind wurde regungslos aus dem Wasser geborgen. Trotz umgehender Hilfeleistung verstarb das Mädchen am Freitag im Spital.