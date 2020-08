Zwei Schüler positiv getestet: Sekundarklasse der Kreisschule Untergäu ist in Quarantäne

Wie flexibel Schulleitungen auf die aktuellsten Entwicklungen reagieren müssen zeigt die Kreisschule Untergäu in Hägendorf. In der vergangenen Woche wurde ein Schüler positiv auf Covid-19 getestet, ab Dienstag blieb er dem Präsenzunterricht fern.

Nachdem ein weiterer Schüler der gleichen Klasse am Montag ebenfalls positiv getestet wurde, zog der kantonsärztliche Dienst die Konsequenzen: Noch am gleichen Nachmittag wurden die Schüler der 8. Klasse nach Hause geschickt, in den nächsten Tagen müssen sie sich an die Quarantäneregeln des Kantons halten. Es ist die erste Klasse der Sekundarstufe I, die in Quarantäne muss. Am Dienstag sollen sich die Jugendlichen im Kantonsspital Olten testen lassen, um weitere mögliche Ansteckungen zu erkennen.

Weitere Massnahmen noch unklar

Mit der Schliessung der Klasse folgt die Kreisschule Untergäu dem Schutzkonzept, das vom Volksschulamt bereits vor den Sommerferien festgelegt wurde. Laut der Schulleitung wurden die vorgeschriebenen Schutzmassnahmen seit den Sommerferien befolgt, in einigen Bereichen ging die Schule laut Schulleiter Dieter Lüscher sogar weiter, als es das kantonale Schutzkonzept vorschreibt. So galt laut Lüscher für den Werk- oder den Hauswirtschaftsunterricht eine Maskenpflicht.

Welche Konsequenzen die beiden Fälle in Hägendorf für den weiteren Schulbetrieb haben ist noch nicht bekannt. Aktuell findet an der Schule eine Projektwoche statt, in deren Rahmen sich die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse mit ihrer Berufswahl auseinandersetzen. Dabei mischen sich die Klassen - ob die Projektwoche weitergeführt wird oder nicht ist deshalb noch nicht entschieden. (rba)