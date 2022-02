Zwei Personen im Spital Autofahrer donnert in Glasscheibe vom Gäupark Egerkingen Am Dienstagnachmittag kracht ein Auto beim Gäupark Egerkingen in die Fensterfront des Einkaufszentrums. Zwei Personen wurden dabei verletzt und ins Spital gebracht.

Einkaufszentrum Gäupark. Patrick Luethy

Es klirrte am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr beim Gäupark in Egerkingen: Ein schwarzes Auto krachte in die Fensterfassade des Einkaufszentrums in Egerkingen. Der Opel Omega prallte in die Blumenabteilung der Coop-Filiale, wie auf Fotos verschiedener Lesereporters zu sehen ist. Überall liegen Zeitungen, Zeitschriften, Kartonschachteln und beschädigte Blumen.

Gemäss Angaben der Kapo Solothurn sei das Auto vom Parkplatz ins Einkaufszentrum gefahren. Im Wagen befanden sich demnach zwei Personen, am Steuer ein älterer Herr.

Beide Insassen hätten sich leicht verletzt und seien ins Spital gebracht worden. Zudem wurde eine Passantin leicht verletzt und befindet sich ebenfalls im Krankenhaus. Wie es zum Unfall kam, wird abgeklärt.