Im Kieswerk Hard-Usserban in Boningen und Gunzgen werden laut Rolf Glünkin vom kantonalen Amt für Raumplanung jährlich rund 175'000 Kubikmeter Kies abgetragen. In der Kiesgrube Aebisholz in Oensingen seien es gar 200'000 Kubikmeter. Werden jedes Jahr solch grosse Mengen abgebaut, neigen sich die Reserven irgendwann dem Ende zu. Dies ist für Aebisholz im Jahr 2022 und für Hard-Usserban im Jahr 2027 der Fall. Deshalb müssen die Gebiete für den Kiesabbau erweitert werden.

«Wir versuchen schon seit mehreren Jahren, das Land zu sichern», sagt Glünkin. Bei den landwirtschaftlichen Grundstücken in der Umgebung der Kieswerke handelt es sich um private Parzellen. Weil die Verhandlungen mit den Besitzern aber gescheitert sind, seien die ursprünglich festgesetzten Perimeter nicht umsetzbar, weshalb eine Richtplanänderung vorgenommen werden muss. Diese neuen Richtpläne liegen momentan in den betroffenen Gemeinden Oensingen, Kestenholz, Fulenbach und Härkingen sowie beim Bau- und Justizdepartement und beim Amt für Raumplanung auf. Die öffentliche Auflage dauert bis zum 18. September. «Maximum 30 Jahre in Betrieb» Bei den neu festgelegten Gebieten handelt es sich um das Aebisholz West Teil Süd in Oensingen und das Hard-Usserban Ost Härkingen/Fulenbach. Sie werden die ausgeschöpften Kiesgruben ersetzen. Im Richtplan werden ausserdem zwei weitere Kategorien festgehalten: Zwischenergebnisse und Vororientierungen. Als Zwischenergebnis werden die Gebiete Aebisholz West-Moosmatt in Oensingen und Neufeld in Kestenholz sowie Hard Südwest und Hard in Härkingen definiert. In die Kategorie Vororientierung werden die Gebiete Moosmatt-Ebnet in Kestenholz/Oensingen sowie Usserban West in Härkingen aufgenommen.

«Die Gebiete für den Kiesabbau sollten jeweils nicht zu gross sein», erklärt Glünkin. «Sie sind nur maximal 30 Jahre in Betrieb.» Denn der Wald, der dem Kiesabbau weicht, müsse nach dieser Zeitspanne wieder vorhanden sein. Nachdem also die jetzigen Gebiete erschöpft sind, werden die festgelegten Gebiete in Betrieb genommen. Sind diese wiederum in 20 bis 30 Jahren ausgelastet, könne man auf die heuer festgelegten Zwischenergebnisse und die Vororientierungen zurückgreifen. Abbaumenge steigt an Der Richtplan-Prozess wird voraussichtlich noch bis im Frühling 2019 andauern. Danach muss dieser vom Bund genehmigt und die Nutzungsplanung mithilfe eines öffentlichen Mitwirkungsverfahrens ausgearbeitet werden. «Wir hoffen, dass wenigstens das Gebiet im Aebisholz bis im Jahr 2021 genehmigt wird», so Glünkin. «Wenn nämlich die Kiesreserven im jetzigen Gebiet erschöpft sind, kann der Abbau im neuen Gebiet nahtlos weitergehen.» Für die nächsten Jahre erwartet Glünkin einen Anstieg der Abbaumenge: «Mit dem 6-Spur-Ausbau der Autobahn rechnen wir pro Jahr mit 30'000 Kubikmetern mehr Kiesabbau im Aebisholz.»