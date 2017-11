Schutz vor Werkspionage

Das neu erstandene Nachbargebäude wird nicht allen Besuchern offen stehen. Diese Sicherheitsvorkehrung soll die Firma vor Werkspionage schützen. Ein hoher Automationsgrad innerhalb der Prozesslogistik ermöglicht es der Firma, weiterhin für einen Weltmarkt, der auf unterschiedliche Währungspolitiken oder Lohnniveaus keine Rücksicht nimmt, attraktiv zu bleiben.

Mit dem neuen Kugelhahn erfüllen sich die unternehmensstrategischen Zielvorgaben einer breiteren Produktpalette sowie mehr Eigenproduktion. Dies ist nötig, um flexibler auf Konjunkturschwankungen reagieren und langfristig auf dem Weltmarkt als attraktiver Anbieter von qualitativ hochwertigen Armaturen auftreten zu können.

Mitte des nächstes Jahre wird das neue Absperrorgan in vier Grössen an der weltweit wichtigsten Chemie-Messe, der Achema in Frankfurt, präsentiert. Per Ende 2018 soll es in allen 12 erforderlichen Grössen serienmässig produziert werden.