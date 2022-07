Zeugenaufruf Rentner stürzt in Oensingen mit E-Trottinett und verletzt sich dabei schwer – Rettungshelikopter im Einsatz In Oensingen hat sich Dienstagmorgen ein Lenker eines E-Trottinetts bei einem Sturz schwer verletzt. Er musste ins Spital geflogen werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Unfallstelle an der Klusstrasse in Oensingen. kps

Der Rentner war am Dienstag, 5. Juli, kurz vor 10.50 Uhr mit einem E-Trottinett auf dem Trottoir der Klusstrasse in Oensingen in Richtung Balsthal unterwegs. Im Bereich der Liegenschaft Klusstrasse 10 kam er aus noch unklaren Gründen zu Fall. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei mitteilt. Nach der medizinischen Erstbetreuung durch die Ambulanz wurde der Mann mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Egerkingen zu melden. Telefon 062 311 94 00. (kps)