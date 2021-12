Zeugenaufruf Balsthal: Vandalen zünden Rollcontainer und Abfalleimer an In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte in Balsthal entlang der Herrengasse diverse Sachbeschädigungen verübt, es wurden mehrere Rollcontainer und Abfalleimer angezündet. Die Feuerwehr stand im Einsatz und konnte einen grösseren Brand verhindern.

Die Container konnten rasch gelöscht werden. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Donnerstagmorgen, 23. Dezember, um zirka 3 Uhr in der Früh, meldete eine Frau via Alarmzentrale, dass an der Herrengasse in Balsthal ein Rollcontainer brennt. Die umgehend aufgebotene Feuerwehr Balsthal konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung auf die umliegenden Gebäude verhindern, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Weitere Brandherde konnten in unmittelbarer Umgebung festgestellt und umgehend gelöscht werden.

Insgesamt brannten innerhalb kurzer Zeit im Gebiet rund um die Herrengasse und dem Bahnhofplatz Balsthal sechs Rollcontainer und zwei Abfalleimer. Zudem wurden diverse Briefkästen beschädigt. Es entstand Sachschaden von mehreren 1000 Franken. Verletzt wurde niemand.

Zeugenaufruf und Belohnung

Personen, die Angaben zu dem oder den Verursachern machen können, sind gebeten sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen, Telefon: 062 311 94 00.

In Balsthal ist an diversen Örtlichkeiten immer wieder Vandalismus durch unbekannte Täterschaft ausgeübt worden. Die Gemeindeverwaltung setzt für sachdienliche Hinweise, die zur Täterschaft führen, eine Belohnung von 1000 Franken aus. (kps)