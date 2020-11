Zamarian gibt nach 10 Jahren die Leitung ab — auf ihren Nachfolger kommen einige Herausforderungen zu

Barbara Zamarian ist seit 10 Jahren Leiterin der Musikschule Gäu und leitete davor bereits die Musikschulen Wolfwil-Fulenbach und Oensingen-Kestenholz. Ende Jahr tritt die 55-Jährige ab und übergibt ihr Amt Thomas Maritz, dem Leiter der Musikschule Oensingen-Kestenholz.

Die leidenschaftliche Musikerin betont, wie wichtig ihr Musikgesellschaften sind und was die Musikschule im Ganzen tun muss, um sich besser durchsetzen zu können.

Können Sie sich an Ihre erste Musikstunde erinnern?

Barbara Zamarian: Ich glaube, das war Klavierunterricht. Ich durfte Privatunterricht bei Fränzi Kölliker in Wolfwil nehmen. Ursprünglich war es der Vorschlag meiner Eltern, aber es hat mir von Anfang an Freude gemacht.

Sie sind aber Querflötenlehrerin. Wie kamen Sie vom Tasten- zum Blasinstrument?

Das passierte erst in der 8. Klasse an einer Weihnachtsfeier. Eine Klassenkameradin spielte damals ein Lied auf der Querflöte und ich habe es unglaublich schön gefunden. Ich habe dann meinen Eltern gesagt, dass ich das auch lernen will. Wenige Tage später brachte mir jemand aus der Musikgesellschaft Konkordia Wolfwil eine Querflöte vorbei und ich erhielt Unterricht in Olten. Ich war aber zuerst sehr langsam beim Lernen. Erst in einem Jugendmusiklager ging mir der Knopf auf und ich hatte grosse Freude am Spielen. Als Einzelkind war das gemeinsame Musizieren in der Jugendmusik für mich eine Erleuchtung.

Kann man den Unterricht von damals überhaupt mit heute vergleichen?

Man ist heute viel qualitätsbewusster und die Ausbildung der Musiklehrer hat sich weiterentwickelt. Die ganze Pädagogik hat ebenfalls Fortschritte gemacht, aber das System mit wöchentlichem Unterricht ist gleich geblieben.

Es ist also alles etwas anspruchsvoller für Schüler und Lehrer geworden?

Ich denke schon, ja. Damals haben Leute aus den Musikgesellschaften Blasin­strumente unterrichtet. Deswegen wurde das auch von der Musikschule getrennt. Vieles kam von den Musikgesellschaften aus. Sie hatten aber keine musikalische Ausbildung und waren Laien, die ihr Wissen vermittelten. Als dann die Musikschulen ihr Angebot auf Blasinstrumente erweiterten, haben sie das sehr unterstützt. Die Laien arbeiteten nämlich ohne Lohn. Auch darum wurde mit der Zeit alles an die Gemeinden übergeben. Für qualifizierte Musiklehrer bezahlen Kanton und Gemeinden Subventionen, nicht aber für Musikanten aus den Musikgesellschaften.

Wie hat sich das Interesse der Kinder in dieser Zeit entwickelt?

Die Renner, wie Gitarre oder Klavier laufen immer gut. Blasinstrumente aber waren eher rückläufig, bis die Musikgesellschaften vor einigen Jahren wieder aktiv geworden sind. Sie haben Beginner-Bands gegründet, wo Schüler schon nach einem Jahr Unterricht am Instrument mitspielen können. Dort werden sie weitergereicht bis zur Jugendmusik und den Musikgesellschaften. Aber das gelingt nicht so. Den Jugendlichen gefällt es so gut in den Jugendmusiken, dass ihnen der Übertritt schwerfällt.

Können Sie als Musikschulleiterin etwas tun, um die Jugendlichen zu motivieren?

Mir ist es unglaublich wichtig, dass die Musikschule gut mit den Musikgesellschaften zusammenarbeitet. Ich habe schon bald, nachdem ich an der Musikschule Gäu angefangen habe, Kontakt zu ihnen aufgenommen und gemeinsam ein Koordinationsteam gegründet. Wir treffen uns regelmässig zum Informationsaustausch. Ich teile ihnen den Stand der Blasinstrumente- und Perkussionsschüler mit und kann vermitteln, wenn jemand ein Instrument bei der Musikgesellschaft mieten möchte. Gemeinsam versuchen wir die Musikgesellschaften am Leben zu erhalten.

Warum ist Ihnen dieses Thema so wichtig?

Es war so ein tolles Erlebnis für mich damals mit der Jugendmusik, gerade weil ich ein Einzelkind war. Gemeinsam das Hobby machen zu können, das hat mich nachhaltig geprägt. Wahrscheinlich wünsche ich einfach jedem Kind dasselbe … Das wird jetzt sehr emotional – da haben Sie mich gerade etwas überrumpelt mit der Frage.

Sie haben Tränen in den Augen, das muss Sie wirklich unglaublich berühren.

Das ist furchtbar, das müssen sie dann aus dem Interview streichen (sie lacht). Es war einfach ein prägendes Erlebnis in eine Gruppe zu kommen, mit denen ich ein Leben lang Kontakt haben werde. Ich finde Musik etwas unglaublich Tolles, weil man so viel damit ausdrücken kann.

Wird Ihr Nachfolger das Amt genauso emotional weiterführen können?

Das ist natürlich eine Charakterfrage. Aber ich weiss, dass er sich auch sehr für Musikgesellschaften engagiert. Und darum freut es mich sehr, dass er jetzt die Stelle erhalten und die Zusammenarbeit auch beibehalten wird.

Welche Herausforderungen kommen auf ihn zu im Zusammenhang mit Corona?

Das letzte halbe Jahr war eine schwierige Zeit. Vor allem, weil wir wegen des Cocon-Prinzips nicht mehr in die Schulhäuser reindurften. Ich musste externe Räumlichkeiten suchen, damit wir trotzdem Präsenzunterricht bieten konnten. Der Fernunterricht ist für eine Übergangszeit möglich, aber kein Ersatz dafür.