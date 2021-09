Wolfwil/Niederbuchsiten/Oberbuchsiten: Unbekannte bringen versprayen zahlreiche Wände und Gegenstände An mehreren Orten zwischen Wolfwil und Oberbuchsiten wurden in Nacht auf Samstag Wände und Gegenstände durch Graffitis beschädigt. Die Polizei erbittet Hinweise aus der Bevölkerung.

An mehreren Orten in Wolfwil, Niederbuchsiten und Oberbuchsiten wurde bemerkt, dass an zahlreichen Wänden und Gegenständen Graffitis in verschiedenen Farben gesprayt worden waren. Wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilt, handelt es sich bei den Schriftzügen vor allem um die Sujets «FCZ», «FCZürich», «Zürich» und «1896».

Die Sprayereien befänden sich in Wolfwil an der Hauptstrasse, in Niederbuchsiten in der Berggäustrasse und Hauptstrasse. In Oberbuchsiten nahmen sich die Täter Gegenstände beim Bahnhof, in der Jurastrasse sowie der Schälismühlestrasse vor. Neben Gebäudefassaden und den Wänden in einer Unterführung seien Verteilkästen, Schilder und Abfallcontainer durch die Schmierereien beschädigt worden, meldet die Polizei. Der entstandene Sachschaden belaufe auf sich mehrere Tausend Franken.

Personen, die Angaben zur Tat oder zur Täterschaft machen können, sind gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Egerkingen in Verbindung zu setzen (Telefon: 062 311 94 00).

