Gemeindeversammlung Wolfwil prognostiziert fürs 2022 einen Gewinn – trotz Steuerreduktion von 120 auf 117 Prozent Haupttraktandum an der Wolfwiler Gemeindeversammlung war die Steuersenkung von 120 auf 117 Prozent. Die 65 anwesenden Stimmberechtigten nahmen sie ohne Gegenstimme an.

Im nächsten Jahr beträgt der Steuerfuss in Wolfwil 117 Prozent. Bruno Kissling

65 Stimmberechtigte waren am Donnerstag in die Mehrzweckhalle zur Wolfwiler Gemeindeversammlung gekommen. Die meisten wohl, um über Traktandum 7 abzustimmen: Soll die Gemeinde weiterhin mit einem Steuerfuss von 120 Prozent fahren oder soll man ihn um drei Steuerpunkte senken? Der Gemeinderat war für letzteres.

Vor zehn Jahren stand Wolfwil finanziell nicht gut da. Die Gemeinde hatte Schulden, das Pro-Kopf-Vermögen war kein Vermögen, sondern ebenfalls Schulden. Rolf Kissling, der Präsident der Finanzkommission, wagte einen Blick in die Vergangenheit:

«Damals haben wir den Steuerfuss von 115 auf 120 Prozent erhöht.»

Auch habe man auf der Ausgabeseite den Gürtel enger geschnallt und weniger Investitionen getätigt. Die Massnahmen zeigten die gewünschte Wirkung: «Seither konnten wir die Darlehen zurückbezahlen – das letzte ist Ende 2021 fertig abbezahlt – die Pro-Kopf-Schulden haben wir in ein Vermögen von 900 Franken pro Person umgewandelt.» Weshalb der Gemeinderat nun eine Senkung des Steuerfusses vorschlage.

Warum denn gerade jetzt? Kissling begründete: Einerseits, weil die Unsicherheit und die Angst vor wirtschaftlichen Einbussen wegen der Coronapandemie vor einem Jahr noch viel grösser gewesen sei. Andererseits, weil die Gemeinde durch Zuzüge mehr Steuern einnehmen konnte. Drittens habe Wolfwil relativ viele ausserordentliche Abschreibungen tätigen können. Und schliesslich seien die Schulden getilgt:

«Da ist es offensichtlich, über eine Steuerreduktion zu diskutieren.»

Als dieser Grundsatzentscheid feststand, spielte die Finanzkommission mehrere Varianten mit unterschiedlichen Steuersätzen durch. Dabei wurde klar: Mit einem Fuss von 115 Prozent wäre das Risiko zu hoch, wieder Schulden machen zu müssen. Mit einem Fuss von 120 Prozent würde das Vermögen der Gemeinde zu stark ansteigen. Also seien 117 Prozent der goldene Mittelweg. Die anwesenden Stimmberechtigten sahen das auch so: Sie nahmen die Steuerreduktion ohne Gegenstimme an. Sie gilt übrigens sowohl für natürliche als auch für juristische Personen.

Budget sieht Gewinn von 509'271 Franken vor

Auch das Budget 2022 stand auf der Wolfwiler Traktandenliste: Es sieht einen Gewinn von 509'271 Franken vor – die Steuerreduktion auf 117 Prozent ist dabei schon miteingerechnet.

Finanzverwalter Beat Wyss erläuterte die grössten Abweichungen im Vergleich zum Budget 2021: Zum einen sei im nächsten Jahr die Einführung einer Dorfzeitung geplant. Das koste 15'000 Franken. Auch brauche die Feuerwehr neue Dienstkleider für 22'000 Franken. Und der Kindergarten neue Tische und Stühle für 6000 Franken. Stabil seien hingegen die Kosten der sozialen Sicherheit. Auch das Budget nahmen die Stimmberechtigten ohne Diskussion an.

2022 wird die Fassade des Wolfwiler Gemeindehauses renoviert. Bruno Kissling

Weiter wird Wolfwil auch im 2022 investieren. Gleich über sechs Kredite hatte der Souverän zu entscheiden. So etwa über 162'000 Franken, die der Gemeinderat gerne für die Renovation der Fassade des Gemeindehauses einsetzen würde. Es stammt aus den 1980er-Jahren und hat mittlerweile Risse an diversen Stellen. Zudem plant die Gemeinde, mehrere Strassen- und Kanalisationsabschnitte am Eich- und Nussweg sowie an der Hinteren Gasse zu sanieren.

Total würden diese Arbeiten 1,12 Millionen Franken kosten. Nötig sind sie, weil die besagten Strassen teilweise in sehr schlechten Zuständen und die Kanalisationen zu klein sind.

Ausserdem möchte die Gemeinde in einen neuen Busfahrbahnhalt auf der Kestenholzstrasse investieren. Dieser Kredit beträgt 89'000 Franken. Zudem soll die Ortsplanungsrevision angenommen werden. Dafür rechnet die Gemeinde mit 140'000 Franken. Die Stimmberechtigten nahmen alle Kredite ohne Gegenstimme an.