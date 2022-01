Wolfwil Der Wolfwiler «Schlatthof» setzt künftig nicht mehr auf Milch und Joghurt – sondern auf Käse und Glace Weil die Produktion von nicht lange haltbarer Past-Milch nicht zukunftsfähig sei, orientiert sich der Biohof Schlatthof aus Wolfwil um. Man wolle vermehrt Wert auf Dinge legen, deren Nachfrage gross sei.

Setzen künftig auf Käse und Glace, den sie im Hofladen in Wolfwil verkaufen, statt auf Milch und Joghurt: Exkarly und Mathias Ackermann mit ihrem Sohn. Patrick Lüthy

Vor 27 Jahren fingen Regina und Erwin Ackermann mit der Milchverarbeitung auf dem Wolfwiler Biobauernhof an. Und zwar so erfolgreich, dass sie mit ihrer Milch sogar im Sortiment von Coop sind. Nun hat die Familie beschlossen, ihren Hof anders auszurichten. Wie kam es dazu und was bedeutet das?

Seit Januar 2020 führt Mathias Ackermann zusammen mit seiner Frau Exkarly in dritter Generation den Wolfwiler Biobetrieb. Vor seinen Eltern bewirtschafteten bereits seine Grosseltern den Hof. Neben zwei bis drei Mitarbeitern beziehungsweise Praktikanten sind auch nach wie vor die Eltern des Jungbauern, Regina und Erwin Ackermann, auf dem Hof tätig. Der 34-Jährige erzählt, warum seine Eltern bereits vor 27 Jahren mit der Milchverarbeitung angefangen haben.

«Sie wollten etwas betreiben und entwickeln, von dem sie gut leben können.»

Das war der Startschuss mit der Milchverarbeitung. Mit einer Arbeit, die gerade in den ersten Jahren hart gewesen sei.

Produktanforderungen verändern sich mit der Zeit

Bei der Übernahme des Hofes durch Mathias Ackermann vor zwei Jahren habe sich abgezeichnet, dass man künftig auf andere Sachen setzen möchte: Denn durch das veränderte Konsumverhalten der Gesellschaft sehe der Familienbetrieb für die nicht so lang haltbare Past-Milch und den Joghurt keine betriebliche Zukunft mehr. Für ein Produkt, dass vermehrt längere Haltbarkeit erfordert und von einem regionalen Betrieb kaum mehr stemmbar ist. Der 34-Jährige betont:

«Ein Entscheid, der keinesfalls über Nacht gefallen ist oder einfach war.»

Die Molkerei werde aber weiter betrieben. In vereinfachter und verbesserter Form. Nur die Past-Milch und der Joghurt werden nicht mehr produziert. Der Hauptbetriebszweig des «Schlatthofes» sei jedoch weiterhin die Milchproduktion durch die 100 Kühe, erzählt der Biobauer.

Frisch- und Hartkäse werden nämlich immer noch produziert. Im Frühling bietet der «Schlatthof» weiterhin den eigen hergestellten Bärlauch-Frischkäse an, der dann auch im Coop wieder gekauft werden kann. Seit zwei Jahren gibt es im Sommer auch die hauseigene Glace. Durch dieses Angebot sei man schweizweit individueller, so Ackermann.

Damit weiterhin alle vom Hof leben können, müsse man sich an das eben erwähnte veränderte Konsumverhalten der Gesellschaft anpassen: durch Optimierung und Automatisierung von Arbeitsschritten wie etwa Melkrobotern im Stall oder einer Schweissmaschine für den Käse. Es seien Investitionen, die den Betrieb fit und flexibel halten und die körperliche Belastung reduzieren sollen. Ansonsten bleibe landwirtschaftlich alles beim Alten, bestätigt Ackermann. Er bekräftigt:

«Wir wollen mehr Wert auf Sachen legen, bei denen die Nachfrage gross ist.»

Wie etwa der Biohopfen. Dieser sei europaweit besonders gefragt. Weshalb auch in ein zusätzliches Hopfenfeld für das «Häxli Bier» investiert wurde. Neben dem Hopfengarten pflanzt der «Schlatthof» auch Saatkartoffeln an. Und auf dem Hof wird durch den Hofladen, die Hofbeiz und das Chalet als Bed and Breakfast ein Agrotourismus betrieben.

Erwin Ackermann zeigt das Hopfenfeld in Wolfwil. Bruno Kissling

Die Produkte des Wolfwiler «Schlatthofes» und diejenigen von Partnerbetrieben können im eigenen Hofladen bezogen werden. Dieser werde derzeit in den letzten Schritten fertig renoviert. Aktuell kann Frisch- sowie Hartkäse gekauft werden. Der Laden ist aber gleichzeitig auch eine Selbstbedienungshofbeiz mit verschiedenen Getränkeautomaten.