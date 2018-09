Vor gar nicht allzu langer Zeit galt es als normal, Menschen mit Demenz in geschlossenen Abteilungen zu betreuen. So wurde es bis 2014 auch im Gäu praktiziert, und zwar im Alterszentrum Sunnepark in Egerkingen. Pünktlich zu dessen Eröffnung im Jahr 2011 war im Obergeschoss eine geschlossene Abteilung für Menschen mit Demenz eingerichtet worden. Die Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege Gäu (GAG) wollte für die Zukunft gerüstet sein: Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Zahl der Betroffenen in den kommenden Jahrzehnten massiv steigen wird.

Seit 2008 stehen drei Alterszentren im Bezirk Gäu unter der Leitung der Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege Gäu (GAG). Es sind dies der «Sunnepark» in Egerkingen, der «Roggenpark» in Oensingen sowie das Wohnhaus «Stapfenmatt», bei dem die Aussenwohngruppe angegliedert ist. Die GAG hat insgesamt 190 Festangestellte, 30 Lernende und 90 Freiwillige, die sich für das Wohl der 169 Bewohnerinnen und Bewohner kümmern und ihnen ein Zuhause bieten. Der Genossenschaft gehören die acht Einwohnergemeinden des Bezirkes Gäu sowie drei private Institutionen an: der gemeinnützige Verein für Alterswohnen Oensingen, die Geschwister-Hüsler-Stiftung in Egerkingen sowie der gemeinnützige Frauenverein Egerkingen. 2021 wird das neue Zentrum «Lindenpark» in Balsthal auf der ehemaligen Hunzikerwiese eröffnet. Es ist laut Verantwortlichen auf gutem Weg. An der Balsthaler Budgetgemeindeversammlung vom letzten Dezember hatte der Souverän dem Landverkauf an die GAG zugestimmt. Im März beschlossen die GAG-Delegierten an ihrer GV einen Kredit von 35 Mio. Franken für den Neubau. (my)

Inzwischen wurde die «Geschlossene» im Alterszentrum Sunnepark aufgehoben und in eine normale Abteilung umgewandelt, während die Menschen mit Demenz im Wohnhaus Stapfenmatt in Niederbuchsiten leben. Im Jahr 2021 soll das grosse Demenzzentrum Lindenpark in Balsthal eröffnet werden. Die weitere Nutzung der Stapfenmatt ab dem Jahr 2021 ist noch offen.

«Alltag ist normal»

Doch zunächst wurde nun am Freitag pünktlich zum Welt-Alzheimer-Tag in Niederbuchsiten diese zusätzliche Wohngruppe eingeweiht. Sieben Betroffene leben im neuen Gebäude unmittelbar neben der «Stapfenmatt» in einer geräumigen Attikawohnung mit grosser Terrasse. Der Gast trifft auf ein familiäres Klima, und nicht etwa auf klinische Infrastruktur oder Pflegerinnen in weissen Schürzen.

«Das Motto hier lautet, den Leuten einen normalen Alltag anzubieten», erklärt Gina Kunst, oder zumindest «so normal wie nur möglich.» Die Wohnung ist konventionell eingerichtet, bis auf ein paar Ausnahmen. So musste der Sanitätsbereich modifiziert werden, und die Bewohner schlafen in Pflegebetten.

Der Mensch steht im Mittelpunkt, wie es hier heisst. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden in den Alltag einbezogen, sei es beim Wäschezusammenlegen, abwaschen oder kochen. Laut Simona Caratus, Abteilungsleiterin Stapfenmat, sind diese Menschen mit bestimmten Bewegungsabläufen sehr vertraut, nur: «Manchmal putzen sie halt den Tisch, wenn es gar nicht nötig wäre. Oder sie öffnen einfach so eine Tür.»

Das Zauberwort lautet «Wertschätzung», sind sich die Verantwortlichen einig. Rüdiger Niederer, GAG-Geschäftsleiter, unterstreicht dies: «Nach dem Umzug von der geschlossenen Abteilung hierher hat sich das Wohlbefinden unserer Patienten sofort verbessert. So habe sich auch die «Weglauf-Drang» minimiert, der bei Demenzkranken oft ein Problem ist. «Dies ist unserem einzigartigen Betreuungsprogramm zu verdanken», so Niederer. Sagt beispielsweise jemand: «Ich muss hinaus, um mein Kind zu suchen», antworten die Pflegerinnen nicht: «Unsinn, Ihr Kind ist längst erwachsen, Sie bleiben hier», sondern gehen mit der Person hinaus, um «das Kind» zu suchen. Manchmal überlegen es sich die Patienten Minuten später anders. So komme es zu weniger Konflikten.