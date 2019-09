Am Montagabend startete die neue Staffel der Sendung «Bumann, der Restauranttester» des TV-Senders 3+. Der Spitzengastronom Daniel Bumann war zu Gast im Restaurant Sternen in Egerkingen. Doch sein Fazit fällt schlecht aus: Aufgrund angeblicher massiver geschäftlicher Verschuldung in der Höhe von 65'000 Franken und fehlendem Know-how rät Bumann dem Wirt und gelernten Schlosser Stephan Haberstich, sein Restaurant zu schliessen. Als dieser jedoch weitermachen will, unterstützt der Spitzenkoch den Wirten mit praktischen alltäglichen Tipps und Tricks.

Nach sechs Wochen besucht Bumann das Restaurant wieder und erfährt, dass die relevanten Schulden beglichen seien und dass es mit dem Restaurant wieder bergauf gehe. Wie viel Glauben Bumann den Aussagen des Wirtes schenkt, ist unklar. Auch das Ende der Sendung lässt Raum zur Interpretation: Im Abspann wird das Lied «Fuck you» vom Amerikanischen Sänger CeeLo Green abgespielt.