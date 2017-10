Sie gilt als Wahrzeichen für das Thal und für die Gemeinde Herbetswil. Gemeint ist damit die «Wolfsschlucht» an der Thalstrasse in Herbetswil, die mit ihrem Namen auch als Pseudonym für die gleichnamige Schlucht und das Thal als Wandergebiet steht. Nun sind die Tage der im Jahr 1900 erbauten Liegenschaft gezählt. Der neue Besitzer der «Wolfsschlucht» will das geschichtsträchtige Gasthaus abreissen, wie Gani Xhema stellvertretend für Besart Xhema aus Härkingen erklärt.

1000 m² grosse Halle in Planung

Der Kosovare Besart Xhema hat laut Eintrag im Handelsregister am 12. Februar 2016 die Autodream GB GmbH mit Sitz am Risweg 1 in Härkingen gegründet. Als Firmenzweck wird der Verkauf, Reparatur und Tuning von Kraftfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen sowie Handel mit Waren aller Art angegeben. Der für dieses Geschäftsfeld nötige Platz soll in Herbetswil offenbar geschaffen werden, indem nach dem Abriss der «Wolfsschlucht» etwas nach Norden versetzt, eine Autowerkstatt mit Lagerhalle gebaut wird, wie Gani Xhema erklärt. Halle und Garage sollen insgesamt eine Fläche von etwa 1000 m² aufweisen. Die Pläne dafür seien in Arbeit. Der Baubeginn könnte gemäss Xhema bereits anfangs 2018 erfolgen.

Keine Begeisterung lösen diese Pläne bei Gemeindepräsident Stefan Müller aus. «Ich hätte mir natürlich schon gewünscht, dass das Restaurant weitergeführt wird, vor allem weil die Geschichte des Dorfs über lange Zeit auch in diesem Haus stattgefunden hat.» In Herbetswil gebe es bei der älteren Generation kaum jemanden, der nicht in der «Wolfsschlucht» ein Familienfest gefeiert oder an der Fasnacht einen Maskenball besucht habe.