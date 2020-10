«Wir kommen kaum mehr nach»: Seifen Firma profitiert von der Coronakrise

Gekleidet in ein schmuckes Arbeitsgewand mit einer grossen Mütze, die an einen Kochhut erinnert, beschriftet der Maître de Savon farbige Seifen. Mit Hilfe von Schablonen macht Hans Ulrich Waelchli aus den Handseifen unverwechselbare, auf die Kunden zugeschnittene Produkte. Es ist nicht nur eine Show für die Leute, die zur Besichtigung der Seifenmanufaktur nach Welschenrohr kommen. Man sieht es Waelchli an, dass er stolz ist auf sein Handwerk.

Kaufen kann man die nach alter Tradition hergestellten Produkte nur im Laden in Welschenrohr oder über die Internetseite. Doch das Gestell hinter dem Maître de Savon ist fast leer. «Mit dem Ausbruch der Coronakrise ist die Nachfrage ex­trem gestiegen, und wir verkaufen seither deutlich mehr Seifen», erklärt Waelchli. Die Anweisungen des Bundesamts für Gesundheit, zur Eindämmung des neuen Coronavirus regelmässig die Hände zu waschen, haben das Geschäft der Seifenmanufaktur belebt. «Mit der Herstellung der Stückseifen kommen wir kaum mehr nach.»

Auch bei den Desinfektionsmitteln sei die Nachfrage förmlich explodiert. «Es gab Tage, da haben wir Tag und Nacht abgefüllt», sagt Waelchli. «Wir mussten unsere guten Kontakte spielen lassen, damit wir überhaupt noch Alkohol kaufen konnten. Seit einem halben Jahr ignoriert nämlich die Alkoholverwaltung unsere Bestellungen.»