Der Wintersturm Burglind fegte am Mittwoch mit einer Stärke von knapp 200 km/h über die Schweiz hinweg und hinterliess dabei vielerorts eine Spur der Verwüstung. So auch in Neuendorf, wo starke Böen Teile des Eternitdaches der Chäsi mit sich rissen, welche als Trümmer auf der Strasse landeten.

Zahlreich sind die durch den Sturm angerichteten Schäden insbesondere an den alten Bauernhäusern entlang der Dorfstrasse, auf deren Dächern noch immer zum sehr grosse Löcher in den Ziegelreihen zu sehen sind.

Über 100 Schadenmeldungen

Der einheimische Dachdecker Andreas Haller steht denn auch seit dem Abflachen des Orkans mit seinen Leuten im Dauereinsatz. Mit Blick auf die über 100 Schadenmeldungen, welche aus Neuendorf und den umliegenden Gemeinden eingegangen sind, werde es wohl bis Mitte nächster Woche dauern, bis alle Dächer wieder instandgestellt seien.

Noch nicht ausgestanden sind die Folgen des Sturms auch für den Neuendörfer Landwirt Josef Zeltner. Dabei geht es um eine rund zwölf Meter hohe Blautanne, welche um ein Haar auf das über 300 Jahre alte Bauernhaus an der Dorfstrasse 65 gekracht wäre.

Der 55-jährige Landwirt erlebte diesen für das Haus kritischen Moment aus nächster Nähe. Als die westlich des Hauses stehende Tanne etwa um 12.30 Uhr durch den Sturm samt ihrer Wurzeln umzuknicken begann, rannte Zeltner zuerst in Richtung der Dorfstrasse, um diese abzusichern.

Offenbar durch das teilweise noch im Boden befindliche Wurzelwerk änderte sich die Fallrichtung des Baumes urplötzlich in Richtung des alten Bauernhauses. Zeltner blieb in diesem Moment nur noch die Hoffnung, dass das Haus beim Aufprall des Stamms nicht allzu stark beschädigt wird.