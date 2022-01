Wintersport Hobby statt rentables Geschäft: Dem Skilift in Welschenrohr fehlt der Schnee Seit beinahe 50 Jahren gibt es die Skiliftgesellschaft Welschenrohr. Noch immer bauen sie jeden Winter den «Händschefrässer» am Schattenberg auf: einen kleinen Skilift. Doch in den vergangenen Jahren fehlt etwas immer häufiger – der Schnee.

Im Februar 2019 hatte es genug Schnee: Die Kinder aus Welschenrohr vergnügten sich beim Skilift am Schattenberg. Bruno Kissling

Die Wintersportsaison im Kanton ist bekanntlich gut gestartet. Es hat aussergewöhnlich früh geschneit. Daher konnte der Skilift in Welschenrohr bereits Mitte Dezember im letzten Jahr ein Wochenende lang laufen. «In der Altjahreswoche war der Schnee aber wieder verschwunden», sagt Andreas Scheuner, Präsident der Skiliftgesellschaft Welschenrohr. Sonst hätten sie den Lift die ganze Woche über geöffnet.

In diesem Jahr hat der Schnee auch noch nicht zum Skifahren ausgereicht. Der «Händschefrässer» am Schattenberg wird von den 13 Vereinsmitgliedern der Skiliftgesellschaft betrieben und ist meistens an den Wochenenden und am Mittwochnachmittag geöffnet. Vorausgesetzt, es hat Schnee. Und davon habe es in den vergangenen Jahren immer weniger, meint Scheuner. «Früher, als es mehr Schnee hatte, veranstalteten wir noch Schülerskirennen», erzählt er. Das letzte dieser Rennen sei aber bereits gut zehn Jahre her.

Finanziell rentiert der Skilift eigentlich nicht

Normalerweise würden vor allem die Einheimischen den Skilift nutzen. Als die Anlage im Dezember das letzte Mal offen war, seien aber aussergewöhnlich viele Auswärtige zum Skifahren ins hintere Thal gekommen. Zum Teil kämen die Leute nach Welschenrohr, wenn es zum Beispiel auf dem Balmberg zu viele Besucherinnen und Besucher habe, meint Scheuner.

Der Skilift laufe in einer guten Saison an etwa zwei bis drei Wochenenden, informiert er. Jeden Herbst stellen sie den Skilift auf und bauen ihn wieder ab, wenn der Frühling kommt. Für die Mitglieder des Vereins sei der Betrieb des Lifts eher ein Hobby. «Würde man auf die Rendite schauen, würde sich der Betrieb nicht lohnen», sagt Scheuner. Mit Hilfe finanzieller Unterstützung von der Gemeinde Welschenrohr wurde der Skilift vor zwei Jahren saniert.

Die Anlage sei nun noch vier Jahre lang bewilligt, dann fände die nächste Kontrolle statt. «Je nachdem, wie viel wir investieren müssten, um den Skilift am Laufen zu halten, müssen wir den Betrieb nochmals überdenken», sagt Scheuner. Bis dahin soll die Anlage aber weiterhin laufen. In den Sportferien wolle man den Skilift wenn möglich eine ganze Woche lang laufen lassen – solange es genug Schnee hat, versteht sich.