Wieder am Nabel des Fernverkehrs: Seit Samstag halten Fernverkehrszüge wieder

Das Perron der Gleise 3 und 4 in Oensingen wurde Anfang April geschlossen, als die Sanierungsarbeiten begannen. Gründe für das 21 Millionen Franken teure Sanierungsprojekt war ein besserer Bahnzugang für mobilitätseingeschränkte Personen mittels Niederflurzügen. Ausserdem halten die Züge nicht mehr in Schräglage, was nicht nur Behinderten zugutekommt, sondern auch Reisenden mit Kinderwagen oder Koffern. Dies wiederum ermöglicht einen schnelleren Ein- und Ausstieg, was letztlich mehr Pünktlichkeit der Züge bedeutet. Zusätzlich wurde das Mittelperron auf 420 Meter verlängert, um auch Züge von 400 Metern Länge aufnehmen zu können. Die Gleise 3 und 4 wurden bei der Sanierung erneuert. Die Arbeiten am Mittelperron werden aber noch bis Ende Jahr fortgesetzt.

Am Sonntag, 24. November 2019, wird der Bahnhof für den Zugverkehr gesperrt, wegen eines Schienenwechsels bei Gleis 3. So verkehren an diesem Tag Ersatzbusse auf der Strecke zwischen Wangen an der Aare und Oberbuchsiten. Auch das provisorische Gleis 1 für den Regionalverkehr bleibt erhalten, jedenfalls bis Anfang November. Die Ankunfts- und Abfahrtszeiten des Regionalverkehrs können sich um drei Minuten verschieben. Ändern wird sich der Fahrplan für die Läufelfingerbahn S9. Sie verkehrte bis Samstag immer im Stundentakt. Jetzt fährt sie wie gewohnt wieder alle 30 Minuten von Oensingen nach Sissach. (pl)