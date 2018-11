Im Guldental kennen ihn gewiss alle: Josef Scacchi, im Dorf als «Scacchi Sepp» bekannt, der Mümliswiler Mundartautor. Der Historische Verein Guldental hat im Rahmen seines Projektes «Guldentaler Kunstschaffende» alle, die sich mit dem hellwachen 90-jährigen Verseschmied verbunden fühlen, kürzlich zu einer Würdigung ins Martinsheim in Mümliswil eingeladen. Ðas kurzweilige Programm mit vielen Überraschungen wurde dem mannigfachen Wirken von «Scacchi Sepp» gerecht.

Scacchi war auch Schultheiss

‹Zum Auftakt sangen Drittklässler unter der Leitung von Peter Haefeli einige Lieder in der Guldentaler Mundart. Anschliessend erhielten die zahlreichen Gäste von Vereins-Präsident Fredi Fankhauser einen kurzen Einblick in das private und berufliche Leben des Geehrten. Auch das Wirken in der Freizeit in und für die Gemeinde Mümliswil-Ramiswil wurde erwähnt. Der Kommentar von Scacchi dazu kam kurz, trocken und mit einem Lächeln auf dem Gesicht: «Ich habe ja gar nichts in der Freizeit gemacht, weil ich nie freie Zeit hatte.» Doch ein altes Theatervideo bewies, das Sepp in der Rolle als Schultheiss von Solothurn durchaus seine Freizeit auszufüllen wusste. Auch heute noch kann man sich keine Fasnacht ohne den ersten Mümliswiler Obernarr von 1978 vorstellen.