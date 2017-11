In der Kategorie der Instrumentalisten gab es am diesjährigen Musikwettbewerb in Laupersdorf nur eine einzige regionale Teilnehmerin. Die anderen knapp 50 Teilnehmer dieser Kategorie kamen aus Zürich, Basel, gar Holland oder Brasilien. Nicht gerade ein Katzensprung in das kleine Thaler Dorf. Wo blieben denn die regionalen Musiker, denkt sich so mancher beim Betrachten der Ranglisten.

Diese sind versteckt, denn auf den Ranglisten der rund 130 Tambouren sind die Wohnorte nicht aufgelistet. Wer sich aber die Programmliste des Wettbewerbs anschaut, dem stechen vertraute Gemeinden ins Auge: Mümliswil, Laupersdorf, Balsthal, Neuendorf. Rund ein Drittel der Teilnehmenden stammte aus der Region.

Wettbewerb ist für alle offen

«Es wäre falsch, anzunehmen, dass der Musikwettbewerb nur Leute von ausserhalb unseres Kantons anzieht», stellt Präsident Peter Dietschi fest. «Das wechselt so oder so von Jahr zu Jahr.» Manchmal habe es mehrere regionale Teilnehmer, ein anderes Mal nicht einen einzigen. Geht man ein Jahr zurück, findet man wirklich vermehrt regionale Ortschaften, auch unter den teilnehmenden Instrumentalisten.

So waren im Jahr 2016 Interpretinnen und Interpreten aus Olten oder sogar Laupersdorf vertreten. Der Musikwettbewerb soll jedoch nicht innerhalb der kantonalen Grenzen gemessen werden, so Dietschi. Schliesslich sei der Wettbewerb schweizweit bekannt und lasse auch Teilnehmer von anderen Ländern zu.

Die Teilnahmebedingungen seien zudem von Anfang an recht einschränkend. «Wir präsentieren Musik auf höchstem Niveau.» Der Wettbewerb sei einer der höchsten Klasse, deshalb nähmen auch jeweils nur die Besten teil, was die Auswahl der Instrumentalisten sehr begrenze.

Dies ist der Grund, weshalb der Wettbewerb so offen sei. «Wir konzentrieren uns eher auf die Qualität, als auf die Quantität», sagt der Präsident. «Auch wenn das heisst, dass unsere Region nicht immer zahlreich vertreten ist.»

Zwar gebe es viele gute Musikschulen im Kanton, doch auf diesem Niveau reiche eine gute Schule nicht immer aus. «Natürlich hätten wir gerne immer viele Interpreten aus unserem Umfeld», sagt Dietschi. «Doch das ist nicht immer möglich.»

Eines steht für ihn jedoch fest: «Die diesjährige Rangliste der Instrumentalisten gibt ein falsches Bild auf die regionale Vertretung des Wettbewerbs.»