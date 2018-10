Die beiden Firmen werden innerhalb von Vinci Energies der Fire Protection Solutions-Gruppe zugeordnet, die international in der Planung, Errichtung und Wartung von stationären Brandschutzanlagen tätig ist.

Fire Protection Solutions ihrerseits ist eine 100-prozentige Tochter der Vinci Energies Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Deren Mutterhaus Vinci S.A. ist ein französischer Konzessions- und Baukonzern mit 185'000 Mitarbeitern in rund 100 Ländern. Vinci ist laut eigenen Angaben weltweit die Nummer eins in den Bereichen Konzessionen, Bau und bauverwandte Dienstleistungen.

Jomos beschäftigt in Balsthal, Dietikon, Goldach und Lussy-sur-Morges rund 170 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 2017 betrug der Jahresumsatz 39 Millionen Franken, wie die neue Besitzerin am Donnerstag mitteilte.

Die Jomos-Gruppe ist seit 60 Jahren in der Schweiz im Brandschutz tätig. Der bisherige Besitzer Peter Kammer bleibt dem Unternehmen als strategischer Berater und vorderhand als Teilhaber weiterhin verbunden. (mgt)