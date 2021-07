Welschenrohr-Gänsbrunnen Die letzten separaten Jahresrechnungen der Fusionsgemeinde 25 Stimmberechtigten genehmigten die positiv ausgefallenen Jahresrechnungen 2020 von Welschenrohr und Gänsbrunnen.

Blick von Welschenrohr Richtung Gänsbrunnen. Ab 2021 wird die Fusionsgemeinde einen gemeinsame Rechnung vorlegen können. Bruno Kissling

Zur Rechnungsgemeindeversammlung von Welschenrohr, die gleichzeitig mit derjenigen von Gänsbrunnen im Mehrzweckgebäude Welschenrohr duchgeführt wurde, konnten 25 Stimmberechtigte begrüsst werden. Zunächst galt es, einen Nachtragskredit in der Höhe von 300'000 Franken für die Arbeiten nach dem Felssturz Binzstrasse (wir berichteten mehrfach) zu bewilligen. Die Stimmbürger genehmigten diesen Kredit diskussionslos.

Gemeindepräsidentin Theres Brunner stellte die Eckzahlen der Rechnung 2020 von Welschenrohr vor. Die Rechnung schliesst nach Abschreibungen in der Höhe von 96'000 Franken mit einem Ertragsüberschuss von 421'200 Franken ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss 46'000 Franken. Der Gemeinderat beantragt, den Ertragsüberschuss nach Verbuchung der Abschreibungen ins Eigenkapital zu überführen. Fiko-Präsident Beat Allemann gab einen kurzen Bericht ab.

«Es gab in erster Linie mehr Steuereinnahmen von natürlichen Personen, eine gute Budgetdisziplin und weniger Ausgaben.»

An Finanz- und Lastenausgleich wurde der Gemeinde 1,37 Mio. Franken zugesprochen, im Jahr 2019 waren es fast 300'000 Franken mehr. STAF-Ausgleich gab es 33'900 Franken, das sind weniger, als die Steuer-Einbussen ausmachten.

Finanzverwalterin Daniela Altermatt begründete die wichtigsten Abweichungen zwischen Budget und Rechnung. Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitionen von 383'000 Franken. Die Spezialfinanzierungen schliessen alle positiv ab: Wasserversorgung Ertragsüberschuss 21'850 Franken; Abwasserbeseitigung Ertragsüberschuss 21'260 Franken; Abfallbeseitigung Ertragsüberschuss 8000 Franken. Diese Erträge werden den jeweiligen Eigenkapitalen zugeschlagen. Der Souverän folgte allen Anträgen des Gemeinderates und genehmigte die Rechung 2020 einstimmig.

Voraussagen zu den Finanzen bis ins Jahr 2026

Beat Allemann gab einen kurzen Ausblick in den Finanzplan bis ins Jahr 2026 der Fusions-Gemeinde. Ein grösserer Posten wird der Anschluss von Gänsbrunnen an die ARA sein. Rund 2 Mio. Franken brutto müssen dafür vorgesehen werden, die ab 2022 in die Finanzplanung aufgenommen. Rund 700'000 Franken davon wird der Kanton übernehmen. Weiter werden ein neues TLF und die Abfallbeseitigungsanlage in den kommenden Jahren kostenbestimmend sein.

«Wir müssen also in den nächsten Jahren gut auf unsere Finanzen aufpassen»,

schloss Allemann.

Kennzahlen zur Rechnung 2020 von Welschenrohr Rechnung 2019 Rechnung 2020 Gesamtaufwand 5'610 5'642 Gesamtertrag 6'136 6'063 Jahresergebnis 526 421 Steuereinnahmen nat- Pers. 2'406 2'510 Steuereinnahmen jur. Pers. 260 224 übrige Steuereinnahmen 121 144 Gesamtabschreibungen (inklusive Spezialfinanzierung) 289 393 Investitionsausgaben 442 403 Investitionseinnahmen 104 20 Nettoinvestitionen 338 382 Steuerfuss nat. Pers. 124 121 Steuerfuss jur. Pers. 115 115 Selbstfinanzierungsgrad 259 234 Eigenkapitaldeckungsgrad 39 47 888 401

Gänsbrunnen steigert Vermögen

Die Jahresrechnung 2020 für Gänsbrunnen schliesst mit einem Ertragsüberschuss von gut 95'000 Franken. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 22'000 Franken. Die Rechnung schliesst somit um 116'900 Franken besser ab, als budgetiert. Der Ertragsüberschuss wird ins Eigenkapital übertragen welches sich auf 218'700 Franken beläuft. Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 7100 Franken; die Abwasserbeseitigung weist einen Ertragsüberschuss von 15'000 Franken und die Abfallbeseitigung ebenfalls ein Plus von 5570 Franken auf. Diese Ergebnisse werden den jeweiligen Konten zugeschlagen. Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitionen von exakt 3021 Franken. Der Antrag des Gemeinderates, den Ertragsüberschuss von 95'000 Franken dem Eigenkapital zuzuschlagen, wurde angenommen. Das Pro-Kopf-Vermögen von Gänsbrunnen erhöht sich somit von 2788 Franken im Jahr 2019 auf 4508 Franken.

Zum ersten Mal wurde an der Rechnungsgemeindeversammlung von Welschenrohr-Gänsbrunnen auch über die Rechnung Forstbetriebsgemeinschaft Hinteres Thal befunden. Dies, weil Gänsbrunnen als fürhere Einheitsgemeinde Mitglied in dieser Betriebsgemeinschaft ist. Die Rechnung 2020 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 132'620 Franken. Der Gewinn wird zu einem Drittel den Vertragspartnern ausgeschüttet. Gänsbrunnen erhält somit 2033 Franken. Die Gemeindeversammlung genehmigte verschiedene Reglement, die aufgrund der Gemeindefusion aber auch wegen gesetzlichen Änderungen angepasst werden mussten. Theres Brunner erläuterte die wichtigsten Veränderungen. Gutgeheissen wurden das Abfallreglement, das Wasserreglement, das Abwasserreglement, das Reglement über öffentliche Beschaffungen (Submissionsreglement), das Schulhaus- und Hallenbenützungsreglement und das Schularztreglement.