Ab Montag, 1. April bis und mit Freitag, 25. Oktober 2019 wird es in Oensingen zu einem massiven Fahrplanwechsel kommen. Die Fernverkehrszüge werden in diesen Monaten via Bahn-2000-Strecke (Solothurn–Wanzwil–Rothrist–Olten) umgeleitet, ohne halt in Oensingen.