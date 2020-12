Wegen mehrerer Coronafälle: Die Primarschule und der Kindergarten wechseln auf Fernunterricht

Die Primarschule und der Kindergarten in Egerkingen haben auf Fernunterricht gewechselt. Wie Schulleiter Andrea-Sandro Portapia auf Anfrage mitteilt, hätten sich in den vergangenen zwei Wochen die Anzahl der positiven Coronafälle innerhalb und ausserhalb der Schule gehäuft. Total seien derzeit vier Kinder in Isolation.

Auch die steigende Anzahl an Kindern in Quarantäne habe die Schulleitung beunruhig. Bis und mit Sonntag seien 35 Kinder aus rund 17 Klassen in Quarantäne gewesen. Eine halbe Klasse sei davon betroffen. Zudem seien immer mehr Kinder mit leichten Symptomen in die Schule gekommen. Gemäss den kantonalen Richtlinien müssen die Kinder erst zu Hause bleiben, wenn Fieber auftaucht.

In Absprache mit dem Kanton und dem Gemeindepräsidium habe die Schule entschieden, bis zu den Weihnachtsferien auf Fernunterricht umzustellen – also noch diese Woche. Mit diesem Schritt wolle die Schule die Sicherheit aller wieder gewährleisten. Die Eltern seien bereits am Freitag über diesen Entscheid informiert worden und am Montagmorgen sei alles gut gelaufen. Nach den Weihnachtsferien gehe es laut Portapia ganz normal wieder weiter.