Wegen Bauarbeiten An den kommenden sechs Wochenenden hält der Intercity nicht in Oensingen – das sorgt in der Gemeinde für Unverständnis Die SBB führen an den nächsten sechs Wochenenden Unterhaltsarbeiten an den Gleisen zwischen Oensingen und Wangen an der Aare durch. Deswegen wird der Intercity 5 umgeleitet und hält nicht in Oensingen. Die Gemeinde ist darüber nicht erfreut.

Wegen Unterhaltsarbeiten ist der Bahnhof Oensingen vorübergehend schlechter angeschlossen. Bruno Kissling

Ab nächsten Samstag werden die SBB zwischen Oensingen und Wangen an der Aare an den Wochenenden Unterhaltsarbeiten an den Gleisen ausführen. Die Arbeiten werden bis Sonntag, 8. Mai, andauern, wie die Bundesbahnen in einer Medienmitteilung schreiben. Die Krux an der ganzen Sache: An diesen Wochenenden wird der Intercity 5, der zwischen Lausanne und Zürich verkehrt, über die Bahn-2000-Strecke umgeleitet und daher nicht in Oensingen halten.

Reto Schärli, Mediensprecher der SBB, erklärt den Grund für die Unterhaltsarbeiten: Damit sich bei starken Regenfällen kein Wasser auf den Schienen sammelt, sei der Gleisunterbau mit einem Entwässerungssystem ausgestattet. Und dieses Entwässerungssystem müsse nun auf dem Streckenabschnitt zwischen Niederbipp und Wangen an der Aare ersetzt werden.

Wegen der Bauarbeiten steht auf diesem Streckenabschnitt nur ein Gleis zur Verfügung. Darauf verkehren die Züge in beiden Richtungen. Deshalb können weniger Züge fahren als beim regulären Betrieb. Die SBB würden die Fahrpläne in solchen Fällen so anpassen, dass möglichst wenig Reisende betroffen seien, so Schärli.

«Wenn der IC5 nicht umgeleitet würde, hätte man eine S-Bahn ausfallen lassen müssen. Dies hätte weitaus mehr Reisende betroffen.»

Trotz der Umleitung des IC5 gelangen Reisende ab Oensingen immer noch im Halbstundentakt nach Olten oder Solothurn. Denn die S20, die zwischen Olten und Biel verkehrt, fährt trotz der Unterhaltsarbeiten. Dies allerdings ohne Halt in Niederbipp, Wangen an der Aare und Solothurn West und teilweise mit angepasstem Fahrplan. Zwischen Oensingen und Deitingen werden Ersatzbusse verkehren. Die SBB bitten Reisende, vor der Fahrt den Onlinefahrplan anzuschauen.

Gloor: «So funktioniert unser ÖV nicht»

Gemeindepräsident Fabian Gloor. Bruno Kissling

Weniger erfreut zeigt sich Oensingens Gemeindepräsident Fabian Gloor ob der anstehenden Ausfälle: Die Gemeinde sei vorab nicht über die Ausfälle informiert worden. Das bedauert Gloor sehr, denn immerhin sei der Bahnhof der drittwichtigste im Kanton.

«Wir wünschen uns in naher Zukunft einen aktiven Dialog mit den Verantwortlichen der SBB und stehen für Gespräche zur Verfügung.»

Dass der Intercity in 0ensingen nicht anhaltet, kommt in den kommenden Wochen nicht zum ersten Mal vor. Bereits im vergangenen Herbst berichtete diese Zeitung über die Ausfälle in Oensingen, wenn der Zug mehr als elf Minuten Verspätung hat. Mittlerweile wurde das Thema auch zum Politikum: Es gab einen Vorstoss im Kantonsrat und auch der Regierungsrat hatte sich bereits dazu geäussert. Man wolle die Situation gemeinsam mit den Gemeinden und den SBB analysieren und verbessern.

Zu den Ausfällen sagt Gloor: «So funktioniert unser ÖV nicht.» In jedem Fall beeinträchtige diese Ausfälle die Region und die angemessene Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz.

«Es ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass die Menschen in der Region Thal-Gäu (und dem Bipperamt), die heute schon ÖV-mässig eher schwach erschlossen ist, nicht noch weiteren Abbau erleiden müssen. Das ist ein grosses Ärgernis für uns.»

Er erwarte, dass sowohl die Auslassung des Halts nicht mehr vorkommt, als auch für die geplanten Ausfälle optimale Ersatzlösungen gefunden werden.