Zur Urteilsverkündung erschien Pascal M. * an Freitagmorgen im Hip-Hop-Look ganz in Schwarz mit Jeans, Sweatshirt und einer nach hinten ausgerichteten Baseballcap. Der 32-jährige wirke sichtlich angespannt, schliesslich ging es um einen Schaden von rund 127'000 Franken, welchen er zwischen Januar 2011 und Januar 2013 mit Sprayereien in Balsthal, Oensingen, Solothurn und Zuchwil angerichtet haben soll.

Fall fünf Jahre verschleppt

Die Staatsanwaltschaft hatte dafür eine Gefängnisstrafe von 22 Monaten verlangt, davon mindestens sechs unbedingt. Verteidiger Christian Werner hatte sich hingegen bei der Gerichtsverhandlung vom 14. November für eine milde Strafe für seinen geständigen Klienten ausgesprochen. Dafür spreche auch die Verletzung des Beschleunigungsgebotes durch die Ermittlungsbehörden, die mehr als fünf Jahre benötigt hätten, um Anklage zu erheben.