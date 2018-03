Mit ihren Violinen, Bratschen und Celli noch in den Schutzhüllen am Rücken kommen die 2.-Klässler gut gelaunt zur Konzertprobe in die Katholische Kirche von Mümliswil. Es ist Mittwoch, 10.30 Uhr, die normale Unterrichtszeit also. Zur Kirche begleitet werden die 17 Kinder von ihrer Klassenlehrerin Fränzi Ackermann und ihrer Musiklehrerin Katharine Rüegg.

Auch die Präsidentin der Musikkommission Mümliswil, Monika Probst, ist mit dabei, denn sie will miterleben, wie sich das Projekt Klassenmusizieren seit dem Sommer entwickelt hat. Die Kinder machen sich im Altarraum bereit. Ihre Musiklehrerin zeigt ihnen ihren Platz, den sie beim Konzert am Sonntag auch einnehmen müssen. «Merkt euch gut, wo ihr steht. Das ist jetzt euer Orchesterplatz», sagt Rüegg.

Dann geht’s los mit der Probe. Die Kinder streichen auf ihrem Instrument die verlangten Töne: A, D, E, Katharine Rüegg dirigiert dazu mit ganzem Körpereinsatz. Und immer wieder verlangt sie von den Kindern, sich nur auf sie als Dirigentin zu konzentrieren «Ich bin der Boss. Ihr sagt, wie ihr spielt und ich sage wann», erklärt sie mit Nachdruck. Rüegg spricht Hochdeutsch, mit einem leichten russischen Zungenschlag.

Doch sie versteht die Mümliswiler Kinder in ihrem Dialekt und man spürt: Sie kennt jedes Einzelne inzwischen gut und weiss, was man ihm fordern kann. Geprobt werden zwei Frühlingslieder. Die Streichinstrumente müssen mit dem Bogen gestrichen, aber auch gezupft werden und die Kinder singen dazu auch noch. Ein anspruchsvolles Programm für diese Zweit-Klässler, die erst seit einem halben Jahr das Schulfach Klassenmusizieren im Stundenplan haben.

Integration mit Musik

Klassenmusizieren: Das heisst, während 90 Minuten Unterricht mit einem Musikinstrument – die Klasse wird zum kleinen Orchester. Das bedingt volle Konzentration. Entsprechend werden einige Kinder, während es auf die Mittagszeit zugeht, müde und unkonzentrierter.

Rüegg legt kurze Pausen ein und zum Schluss wird das Konzertprogramm nochmals zweimal durchgehend geprobt. Dazu natürlich auch das richtige Verbeugen vor Publikum und noch ein paar Verhaltensregeln beim Konzert. Das gehört auch zum Musikmachen.

Monika Probst, die Präsidentin der Musikkommission Mümliswil und Initiantin des Klassenmusizierens ist sichtlich erfreut. «Schon toll, was Kati Rüegg in dieser Zeit mit den Kindern erarbeiten konnte.» Und auch Klassenlehrerin Fränzi Ackermann ist begeistert. «Ich merke, dass die Kinder im Unterricht sich von Woche zu Woche besser konzentrieren können. Generell ist das aber auch eine sehr gute Klasse», lobt sie.