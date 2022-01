Von Oensingen nach Oberbuchsiten Der «Chutz» in Oberbuchsiten hat neue Pächter: Es sind die Ehemaligen vom abgebrannten «Bad Klus» in Oensingen Nach gut zwei Jahren kehrt wieder Leben in das Restaurant Chutz in Oberbuchsiten. Die ehemaligen Pächter des im August abgebrannten Restaurants Bad Klus übernehmen das Lokal im März.

Übernehmen den «Chutz» in Oberbuchsiten (v. l.): Thomas von Arx, Antonio Ramos, Massimo Santucci mit Eigentümer Erwin Jakober. zvg

Der «Chutz» in Oberbuchsiten erhält neue Pächter und es sind keine Unbekannten: Es sind die ehemaligen vom Restaurant Bad Klus in Oensingen. Thomas von Arx, Antonio Ramos und Massimo Santucci übernehmen das Lokal im Ortskern von Oberbuchsiten ab März.

Dazu kam es durch einen Zufall, wie von Arx erklärt: Quasi «in der Not und Dringlichkeit» heraus. Denn ihr altes Restaurant in der Klus fiel im Sommer einem Brand zum Opfer. So seien sie Anfang Dezember am «Chutz» vorbeigefahren und hätten auf dem Weg nach Olten gleich den Besitzer kontaktiert. Noch am selben Tag habe ein erstes Treffen stattgefunden.

Im Anschluss musste das Trio die Details klären. Von Arx sagt dazu:

«Zuerst mussten wir zum Beispiel abschätzen, wie viel Personal wir brauchen und was wir anbieten möchten.»

Die drei werden den «Chutz» nicht kaufen, sondern pachten. Man verfüge aber über ein Vorverkaufsrecht. Eigentümer bleibt damit Erwin Jakober. Bis zur Eröffnung gehe es unter anderem noch darum, die Betriebszulassung zu reaktivieren, die Speisekarte zu erstellen und das Personal zu rekrutieren.

Auswahl an verfügbaren Restaurants ist nicht gross

Auf das Lokal in Oberbuchsiten seien die drei gekommen, da die Auswahl an verfügbaren Betrieben in der Umgebung nicht gerade riesig sei: Man habe noch drei weitere Betriebe angeschaut. Zwei davon seien nur zum Kaufen gewesen, der dritte zu weit weg. «Der ‹Chutz› ist am idealsten geeignet. Ihn kann man am schnellsten wieder reaktivieren. Er ist in einem perfekten Zustand: alles renoviert und topmodern.» Eine Rolle habe auch die Tatsache gespielt, dass Oberbuchsiten – mit Ausnahme des Bergrestaurants Alp – kein Restaurant mehr habe.

Die Aufgaben innerhalb des Trios sind klar verteilt: Von Arx ist für die Vermarktung zuständig. Santucci übernimmt das Personalwesen und die Finanzen, Ramos die Küche und die Betriebsleitung. So sei die Aufgabenteilung auch im «Bad Klus» gewesen.

Anknüpfend an alte Zeiten wolle man den «Chutz» wieder als klassischen Schweizer Landgasthof positionieren: mit gutbürgerlich Schweizer Küche, mit möglichst regionalen Produkten und Lieferanten, abgerundet mit wenigen mediterranen Spezialitäten.

Die neuen Pächter haben denn auch Ziele für ihr neues Engagement. Mit dem weiteren Verlauf der Coronapandemie sei eine konkrete Aussage aber schwierig, so von Arx:

«Wir sind sehr partnerschaftlich mit dem Eigentümer unterwegs. Das oberste Ziel von allen ist es, den ‹Chutz› nach gut zwei Jahren wiederzubeleben.»

Er solle wieder ein Teil der lokalen und regionalen Bevölkerung werden, ein Teil von Oberbuchsiten. Das Trio möchten auch den lokalen Vereinen, Parteien und Firmen wieder die Möglichkeiten bieten, Sitzungen und Generalversammlungen abzuhalten.

«Wir wollen den ‹Chutz› langfristig erfolgreich führen. Dafür müssen wir aber auch gerade in dieser unsicheren Zeit sauber kalkulieren.» Entgegen käme ihnen auch, dass im «Chutz» in den kommenden Jahren keine grossen Investitionen oder Reparaturen nötig sein werden.