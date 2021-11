Mümliswil-Ramiswil Trotz Blindheit 40 Jahre als Sekretärin gearbeitet: Historischer Verein Guldental hat diese und weitere Geschichten herausgegeben Die dritte Ausgabe der «Guldentaler Geschichten 2022» ist erschienen mit vielen Gegebenheiten aus Mümliswil-Ramiswil.

Der Vorstand (v.l.): Beat Haefeli, Fredi Fankhauser, Martin Bürgi, Isabel Kohler, Richard Boner und Goran Nedic. Eingeblendet auf der Leinwand Josef C. Haefeli; nicht auf dem Bild Heinz Büttler. Bruno Kissling

Zur dritten Ausgabe der «Guldentaler Geschichten» lud der Historische Verein Guldental in die Aula des Schulhauses Brühl in Mümliswil ein. Die «Örgeli-Schletzer» umrahmten die Veranstaltung musikalisch. Eine grosse Nachfrage hatten die ersten beiden Jahrbücher ausgelöst. So gross, dass man die Auflage der dritten Ausgabe erhöht habe, schreibt der Historische Verein Guldental im Vorwort. Die «Guldentaler Geschichten 2022» umfassen 13 Beiträge von insgesamt gleich vielen Autorinnen und Autoren. Sie alle erzählen aus dem Guldental und seinen Dorfbewohnerinnen und -bewohnern.

Vorgestellt wurden die einzelnen Beiträge durch die Person selbst oder durch die Autorenschaft und das Redaktionsmitglied Beat Haefeli. Unterteilt wurde die Veranstaltung in drei Blöcke: Geschichten mit historischem Hintergrund, Beiträge von der Dorfbewohnerschaft, von Personen, die ein- oder ausgewandert sind, und kleinere Geschichten.

Einen historischen Einblick in das Guldental wird in der diesjährigen Ausgabe durch den Beitrag «Wir sind Linie-Kinder» gegeben. Gleich 14 ehemalige Linien-Kinder erzählen von ihren Jugenderinnerungen. Denn das Quartier «Linie» erinnert an etwas Besonderes: die nie realisierte Wasserfallenbahn. Aber auch eine Mutmassung über eine Fotografie und eine 90-fache Urgrossmutter, eine Petition für eine ausserordentliche Gemeindeversammlung und eine Spurensuche an der neuen Scheltenstrasse nach Glasresten sind Teil des Buches.

Augen zu machen hiess es, als der Gastautor Remo Bürgi seinen Beitrag vorstellte. Dabei sollten die Anwesenden überlegen, welche Bilder ihnen aus dem Guldental in den Sinn kommen. Hintergrund war die von ihm behandelte Geschichte: Er erzählt von der 76-jährigen Mümliswilerin Elisabeth Walter, die seit ihrer Geburt blind ist. Trotz Sehbehinderung konnte sie mehr als 40 Jahre lang als Sekretärin im medizinischen Bereich tätig sein.

Das Buch beschreibt ausserdem die Geschichte des Cesare Raffaele Albani, der im Guldental seine zweite Heimat fand – und wie seine Frau kurzzeitig die Schweizer Staatsbürgerschaft verloren hat. Auch die Auswanderung von Häfelis nach Südamerika, und die Verbindung einer Emigrantenfamilie in Pittsburgh mit dem alten Postamt von Mümliswil werden thematisiert.

Die Vielfältigkeit der Geschichten aus dem Dorf ziehen sich durch das ganze Buch hindurch: Vom Guldentaler Bier, zum Vater, der seinen Sohn am Engadiner schlägt, bis hin zum Jubiläum der Glaeser Mümliswil AG, die sich inzwischen auf den Bereich Furnier- und Oberflächentechnik für hochwertige Schreinereiprodukte spezialisiert hat. Nach der Buchvorstellung fanden sich die Gäste zu Kaffee und Kuchen zusammen.