Mit der Suche nach Liebesglück über die TV-Sendung «Bauer, ledig, sucht ...» hat es bei Isabel Steiner von der Wolfwiler Ranch GoWildWest nicht geklappt. Noch gibt das Cowgirl aber nicht auf und wagt nun einen neuen Schritt.

Dieser führt sie nach Spanien: «Ich wandere aber nicht aus», kommentiert die 39-Jährige diverse Gerüchte. «Ich möchte mir lediglich ein zweites Standbein aufbauen.» Davon hat sie auch schon genaue Vorstellungen: Die Wolfwilerin möchte es als Sängerin in Mallorca probieren.

«Ich verkehre ja zum Glück schon ein wenig in diesen Kreisen», erzählt Steiner. So kenne sie beispielsweise Musikproduzent Oliver deVille, an den sie sich bereits wenden konnte und der ihr bei ihrem nächsten Abenteuer in Spanien zur Seite stehen soll. So erhofft sich die Wolfwilerin, ein zweites Standbein nebst der GoWildWest-Ranch aufbauen zu können. «Wer weiss, vielleicht könnte ich auch in Mallorca eine Event-Ranch mit LineDance eröffnen.»