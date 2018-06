Am Samstag gegen 11.50 Uhr fuhr ein Auto von Oensingen herkommend auf der Solothurnerstrasse in Richtung Balsthal. Zur gleichen Zeit war der E-Bike-Fahrer in dieselbe Richtung unterwegs.

Während dem Überholmanöver kam es zwischen den beiden zu einer seitlichen Kollision, der 79-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Er wurde zur Kontrolle durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Die Umstände des Unfalls sind Gegenstand der eingeleiteten Untersuchungen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen.





