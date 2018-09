Die Gemeinde Oensingen kann den an der Hauptstrasse 88 und an vier weiteren Standorten untergebrachten Werkhof nicht in der Halle der Brunner Transporte AG an der Hirsackerstrasse 26 zentralisieren. Die Stimmbürger lehnten den dafür nötige Investitionskredit von 2,915 Mio. Franken mit 675-Nein-Stimmen gegen 601-Ja-Stimmen knapp ab.

Die Stimmbeteiligung betrug knapp 37 Prozent. Der Gemeinderat bedauert in einer Mitteilung "den Ausgang der Abstimmung, respektiert diesen aber selbstverständlich".

Da der bisherige Standort an der Hauptstrasse 88 sanierungsbedürftig ist, muss bald möglichst eine kostengünstigere Alternative gefunden werden. Oberste Priorität hat für den Gemeinderat aber nach wie vor die Entlastung Oensingens, welche voraussichtlich über die erworbenen Grundstücke an der Kestenholzstrasse führt. Ob und zu welchem Preis dort auch noch ein Werkhof realisiert werden kann, werden die Planungen aufzeigen. (fmu/mgt)