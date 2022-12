Versammlung Auch die Bürgergemeinde Oensingen will Solarpanels entlang der A1 prüfen Die 32 anwesenden Bürgerinnen und Bürger in Oensingen genehmigten einen zusätzlichen Kredit für mögliche Solarpanels an den Lärmschutzwänden entlang der A1. Auch das Budget 2023 war Thema.

Oensingens Bürgergemeinde unterstützt ein Projekt, das Solarpanels auf den Lärmschutzwänden entlang der Autobahn A1 vorsieht. Bruno Kissling

Die Idee, Solarpanels auf den Lärmschutzwänden entlang der A1 zu montieren, war auch an der Bürgergemeindeversammlung in Oensingen ein Thema. Denn eine der Investorinnen, die die Solarpanels finanzieren würden, ist die Bürgergemeinde.

An der Einwohnergemeindeversammlung stellte der Oensinger Werner Hunziker den Antrag für einen Planungskredit zwecks Projektstudie. Die Studie soll der Frage nachgehen, ob auf den Lärmschutzwänden, die Oensingen vom Lärm der A1 abschirmen, Solarpanels installiert werden können.

Die 32 anwesenden Bürgerinnen und Bürger haben an ihrer Versammlung wiederum auf Antrag von Hunziker und mit Unterstützung von Bürgergemeindepräsident Remo Liechti einen Kredit von 50'000 Franken für weitergehende Planungsschritte im Sinne einer Machbarkeitsstudie genehmigt.

Budget 2023 sieht kleinen Gewinn vor

Das Budget der Bürgergemeinde fürs 2023 sieht einen kleinen Gewinn von 965 Franken vor. Zur Diskussion stand weniger der geringe, voraussichtliche finanzielle Erfolg für das kommende Jahr, sondern die umfangreichen Erklärungen und Unterschiede mit dem Wechsel auf das harmonisierte Rechnungssystem HRM2. Da der ganze Bürgerrat und die Verwaltung mit den laufenden Geschäften (Roggenneubau, Kauf des Ferienhauses Wilera in Bellwald) derart ausgelastet waren, hatte man das Budget 2022 noch nach altem System getätigt.

Bergrestaurant Roggen, Oensingen, nach Sanierung. Bruno W. Heiniger

Erfreut zeigt sich die Bürgergemeinde auch über die Endabrechnung des Neubaus des Restaurants Roggen – trotz nicht ganz einfacher Rahmenbedingungen. Mit Baubeginn mitten in der Coronapandemie, Lieferengpässen, fehlendem Material, Preissteigerungen, wechselnden Witterungsverhältnissen auf 850 Metern über Meer und trotz des Pächterwechsels während der Bauzeit konnte das Bauvorhaben auf dem Oensinger Hausberg am 1. Mai eröffnet werden.

Während für die Gesamtrenovation 6,5 Millionen Franken bewilligt wurden, haben nachträglich bewilligte Vorhaben – wie eine Photovoltaikanlage für 100’00 Franken sowie der Ausbau des Landwirtschaftsteils zu einem Ganzjahresbetrieb für 300’000 Franken – zu einem Kreditvolumen von 6,9 Millionen Franken geführt. Die Kosten belaufen sich nun total auf 6’901’025 Franken. Das heisst, die Vorgabe wurde nur um 1025 Franken verfehlt.

Fernwärmeheizung ist am Anschlag

Die jetzige Fernwärmeheizung im Werkhof der Bürgergemeinde ist beim aktuell vorhandenen Fernwärmenetz am Anschlag. Das heisst, die Heizung kann nicht mehr vergrössert werden.

Eine Erweiterung des Heizungsnetzes und dies insbesondere auch im Industriegebiet hat zur Folge, dass eine neue Heizzentrale gebaut werden müsste. So ergab sich an der Grabenackerstrasse die Möglichkeit, eine weitere Parzelle zu sichern. Mit dem Kauf dieses rund 2800 Quadratmeter grossen Landstückes besteht allenfalls eine Abtauschmöglichkeit mit einer Parzelle an einem anderen Standort. Die Versammlung stimmte dem Kreditbegehren von 1,5 Millionen Franken einstimmig zu.