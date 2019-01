Für Wisente im Thal «würde er mit den Kopf durch die Wand gehen», dies proklamierte Darius Weber noch vor wenigen Tagen. Nun wird der engagierte Projektleiter ad. interim nach der Initialisierungsphase abgelöst, so berichtet der Verein Wisent Thal. Grund für die Trennung seien unterschiedliche Ansichten über den Umgang mit den Bedenkenträgern, insbesondere der Landwirtschaft, so heisst es in einer Medienmitteilung. Der Verein setze jetzt auf Thaler Kräfte.

Darius Weber wird sein Mandat als interimistischer Projektleiter und Vorstand des Vereins Wisent Thal nun abgeben. In seine Fussstapfen tritt Stefan Schneider, Gemeindepräsident von Welschenrohr. Mit diesem personellen Wechsel gebe der Verein Wisent Thal auch ein klares Bekenntnis zu seiner Stossrichtung ab: Das Wisent-Projekt sei ein Projekt aus dem Thal für das Thal, unterstützt durch die Standortgemeinde Welschenrohr.

Derzeit laufe das Genehmigungsverfahren für die erste Phase des Projekts. Auf Land der Bürgergemeinde Solothurn und des Landwirts Benjamin Brunner soll eine Wisentherde gehalten werden. Parallel zum Genehmigungsverfahren laufen die Vorbereitungen für den Bau des Geheges. Zudem werden auch touristische Angebote und wissenschaftliche Begleitforschung rund um das Projekt lanciert. Für diese Tätigkeiten werden neben Landwirt Benjamin Brunner, eine definitive Projektleitung und weitere Arbeitskräfte eingestellt. Diese sollen in der Nachfolge von Darius Weber das Projekt erarbeiten, so berichtet Wisent Thal.

Trotz des Abgangs von Darius Weber betont der Verein die enormen Verdienste von Darius Weber. Er habe mit seinem Fachwissen das Projekt erst ermöglicht. Das fachkundige Wissen werde nun in den kommenden Wochen an eine neue Projektleitung übergeben. Für das Projekt selber habe der personelle Wechsel jedoch keine Konsequenzen beteuert der Verein Wisent Thal. Der Projektplan könne unverändert umgesetzt werden.

Wisent Thal hat sich zum Ziel gesetzt, die Tragbarkeit des Wisents im Jura abzuklären. Für den Verein ist klar, «dass die nachhaltig produzierende Landwirtschaft eine wichtige Funktion für unser Land hat und deshalb nicht unter der Anwesenheit des Wisents leiden darf», wie er schreibt. «Sind Land-, Forstwirtschaft und Jagd mit der Anwesenheit des Wisents zu vereinbaren, so ist eine Auswilderung des Tieres realisierbar.» Das Projekt Wisent Thal wird als wissenschaftliches Projekt im Dienste des Artenschutzes bezeichnet. (kaw/mgt)