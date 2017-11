Bell investiert an den Standorten Basel und Oensingen in den nächsten Jahren einen dreistelligen Millionenbetrag. In Oensingen sollen die Werke für die Schweineverarbeitung und die Aufbereitung und Kommissionierung von Frisch- und Tiefkühlprodukten sowie ein Ersatzbau für den bestehenden Rinderschlachthof an der Dünnernstrasse realisiert werden. In einer ersten Etappe soll der 1971 gebaute Rinderschlachthof an der Dünnerstrasse durch einen Neubau auf dem nördlich gelegenen Parkplatz ersetzt werden. Durch den Wegfall der Parkplätze und den erhöhten Parkplatzbedarf für die auf dem Areal Holinden geplanten Neubauten soll auf einer zentral zwischen den Betrieben liegenden Parzelle ein Parkhaus mit einer Kapazität von 1200 Parkplätzen gebaut werden. Ein Baustart ist vorbehältlich der Bewilligungen im ersten Quartal 2018 geplant. Die Inbetriebnahme des Parkhauses ist Ende 2018 vorgesehen, jener des Rinderschlachthofs in der zweiten Jahreshälfte 2019. Das Mitwirkungsverfahren für die Gestaltungspläne dieser beiden Projekte läuft noch bis 20. November.

Das östlich der Parzelle Holinden geplante Tiefkühllager mit 30'000 Palettenplätzen soll bis Ende 2019 in Betrieb genommen werden. Die Auflage von Gestaltungsplan und Umweltverträglichkeitsbericht sowie das Baugesuch sind in Planung. (eva)